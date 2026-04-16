Moria Casán le respondió Betiana Blum con una letal frase: "Cognitivamente estoy mejor que ella"

De acuerdo a su relato, la reacción de Moria fue inmediata y tajante. “¡Acá hay un director!”, le habría respondido, visiblemente molesta. “Yo quedé muda”, confió Blum sobre ese momento incómodo y reveló que poco después le llegó una invitación al programa de Casán, que por supuesto también declinó.

En este contexto, y con la palabra de la parte que faltaba en este escandalete, las cámaras de Intrusos fueron en busca de Moria Casán para conocer su opinión tras las declaraciones de su colega.

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Qué le respondió Moria Casán a Betiana Blum

"La señora Bestiana Blum me tiene harta porque la verdad que es una negadora serial, me chupa un huevo, es una pesada", comenzó disparando letal Moria Casán ante la consulta de uno de los cronistas del programa de espectáculos de América TV conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.

Y fiel a su acostumbrada lengua karateca, La One recordó paso a paso aquella noche en el teatro Metropolitan: "En el final, una vez que saludamos al público, hacemos nuestro ritual, digo, voy a presentar a una gran actriz a la señora Betiana Blum. Después me la traen al camarín. Yo nunca digo que me traigan a alguien al camarín porque no quiero que me vengan a saludar, porque es mi momento de bajar la adrenalina, de ducharme, de ponerme crema desde la pussy hasta el cerebro y que nadie me rompa las pelotas. Ésta viene y me empieza a dar clases de lo que teníamos que hacer. Gracias".

Fue allí que, coincidiendo con el relato de Blum, Moria remarcó que le puso un freno a las observaciones de su colega. "Le dije que no me de ninguna indicación. Digo, mi amor, tenemos un director", y aclaró que en ningún momento fue gritando.

Moria Casán - Está mayor Betiana Blum - captura Intrusos

"Creo que lo que le pasó a esta mujer es estar en un teatro lleno, ver que la gente ovaciona de pie. Le molestó y lo niega, mi amor", arremetió Moria tratándola llanamente de envidiosa. Al tiempo que, fiel a su estilo picante, le mandó "besito", mientas la destrozó asegurando que "está mayor". Fue allí que arremetió con todo al sentenciar: "Yo soy mayor también, pero creo que cognitivamente estoy mejor que ella".

A esa altura de la entrevista, el notero de Intrusos le comentó que la actriz aseguró que luego del escándalo la habían invitado a su programa, invitación a la que se negó de manera rotunda. Ante esta observación, Moria Casán confirmó que no estaba al tanto, dado que le da amplia libertad a su producción para que trabaje en los contenidos de su programa.

En tanto, sobre la negativa de Betiana Blum lanzó una de sus picantísimas ironías. "Qué lástima, porque podías haber dado ahí todas las indicaciones que tenés ganas de ser directora. Qué pesada, tres empanadas. Se quedó con la cosa de Esperando la carroza esta mujer. Limpiate la boca antes de hablar de nosotros, Betiana Blum. Chau, baby", concluyó por último con su habitual verborragia. ¡Tremendo!