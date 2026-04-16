Descubren a famosa que busca pareja en una app de citas con un particular engaño: "Mercado difícil"

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"Es una mujer divina", osbervó Moria Casán al ver la imagen de Anamá Ferreira en la apps de citas con fotos de playa y en eventos. En su perfil, la ex modelo explicaba a modo de presentación y requisitos principales para conocer a un hombre y sus gustos primordiales: "Me gusta lugares divertidos e interesantes".

Y aclara además que se trataba de ella misma y no un perfil trucho con sus imágenes: "Hola soy la real, me gusta los libros, buena comida si es brasileira mejor, y me encanta viajar. Gente con buen humor y cero política", finalizó su presentación.

Anamá siempre mantiene un perfil bajo en los medios en cuando a su lado sentimental y ahora parece estar en búsqueda de un amor desde la virtualidad. Una de sus relaciones más importantes y conocidas fue con Marcelo Mascaro, de quien se separó en 2018 tras 11 años juntos.

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El video inédito del caso Ángel que mostraron en el programa de Moria Casán

En el programa de Moria Casán revelaron un material que complica a la madre de Ángel López en el caso de Comorodo Rivadavia que conmociona al país.

“Traje dos videos inéditos de Ángel que no los tiene nadie. Este es del día en que van a entregar al nene, se lo van a restituir a Altamirano (madre de Ángel), y fijate que ella se va directamente a poner una denuncia y no le da importancia, mirá la cara de Ángel, no quiere entrar”, dio pie Amalia Guiñazú al video del niño.

Y ante las imágenes al aire explicó: “Es esa que está de rojo la madre. Se lo van a restituir y fijate que ella se va directamente a poner una denuncia. Ella está con la beba en brazos, va a poner una denuncia y no le da a Ángel ni cinco de bola, perdón el término. No le da importancia, miren la cara de Ángel”.

“¿Quién lo grabó?”, consultó la conductora Moria Casán. “Eso lo grabó Lorena”, le contestó la panelista. Y la conductora puso en contexto: “Tenemos un video inédito que trajo Amalia Guiñazú que es del niño cuando su padre biológico lo va a restituir a su madre, que en ese momento tiene a la otra beba chiquita en una comisaría".

“En ese momento ella le está poniendo una denuncia por violencia al padre, a Luis, por violencia. Y ni siquiera mira al nene, fijate la actitud. O sea, el nene entra y no va a tomarlo”, precisó Amalia.

Y Gustavo Méndez observó sobre esas impactantes imágenes: “Es un nene que evidentemente sabe que algo malo estaba pasando, está estoico”.

Cabe recordar que la Justicia confirmó el procesamiento de la madre del niño Mariela Altamirano por homicidio agravado y de su pareja Michel González por homicidio simple tras conocerse los resultados de la autopsia.