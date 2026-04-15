Grego Rossello contó por qué la China Suárez lo bloqueó y reveló el duro mensaje que recibió

En medio de una charla distendida en el podcast "La dignidad" ya la perdimos, Grego Rossello sorprendió al blanquear qué pasó con Eugenia "China” Suárez y por qué la relación entre ellos se enfrió de manera abrupta.
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Grego Rossello reveló cómo era su vínculo con Eugenia "China” Suárez y explicó por qué la actriz decidió bloquearlo en redes sociales.
En medio de una charla distendida en el podcast "La dignidad" ya la perdimos, Grego Rossello sorprendió al blanquear qué pasó con Eugenia "China” Suárez y por qué la relación entre ellos se enfrió de manera abrupta.
Todo arrancó cuando le preguntaron por la histórica tensión mediática entre la actriz y Wanda Nara. Sin vueltas, el influencer dejó en claro de qué lado está: se declaró parte del “team Wanda”, lo que ya marcó el tono de lo que vendría después.
Lejos de esquivar el tema, Rossello avanzó y contó que con la China había tenido muy buena onda en el pasado, incluso cuando ella participó de su ciclo Fernet con Grego. Sin embargo, algo cambió con el tiempo: “Me dejó de seguir”, reveló, dejando entrever que el vínculo se cortó sin previo aviso.
Según explicó, la actriz le habría reclamado una actitud puntual. “Me escribió. Me dijo que yo era un desagradecido ”, contó, aunque rápidamente aclaró su postura: “Yo no me siento un desagradecido”. La frase dejó en evidencia que el conflicto no quedó del todo saldado.
El dato no menor es que, tiempo después de aquella entrevista con Suárez, Rossello también recibió a Wanda Nara en su programa. Entre ellos se vio una química especial que no pasó desapercibida y alimentó rumores, algo que podría haber influido en el malestar de la actriz.
Así, lo que parecía una relación amistosa dentro del mundo del streaming terminó en distancia, reproches y un follow menos que no pasó para nada desapercibido.
Días pasados, invitada a Implacables (El Nueve), el ciclo que conduce Susana Roccasalvo, la especialista en numerología, Pitty, se metió de lleno en el vínculo entre la China Suárez y Mauro Icardi y fue contundente.
“La novela dice que la unión entre Mauro Icardi y la China Suárez tiene una continuidad. Después aparece un momento de festejo, se ve como una celebración”, comenzó diciendo en vivo.
Pero lo más fuerte llegó después. Sin filtros, Pitty sorprendió con una revelación que dejó a todos en shock: “Se ve la posibilidad de un niño, puede haber un bebé, porque es una unión muy fuerte entre ellos”.
Sin embargo, no todo sería color de rosa. La numeróloga también advirtió que el vínculo atravesaría momentos turbulentos: “Después aparece un período de crisis, es lo que marcan los números”.
Y cerró con un anticipo que alimenta aún más el escándalo: “Hay un momento de inestabilidad y también un traslado. Algo va a pasar. Vamos a estar todos entretenidos mirando, porque hay mucho movimiento entre todos”.