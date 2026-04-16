El llanto de María Fernanda Callejón tras el comienzo del juicio a Ricky Diotto: "Aposté a la familia y..."

Al ser consultada por la nota a su ex en Desayuno Americano donde se lo vio quebrado en llanto antes de comenzar el juicio, Callejón se mostró también angustiada por todo el proceso y remarcó: "Yo no me voy a hacer cargo de lo que él hace delante de las cámaras, lo único que voy a decir es que yo aposté a la familia y ustedes también nos acompañaron como familia y la lucha por la maternidad".

"Fueron testigos de todo eso y claro que hubo un gran amor y yo aposté al amor y no fracasar en el amor y la familia. Mis compañeros me están bancando y yo necesito trabajar como todos. Que se haga Justicia", cerró entre lágrimas.

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Ricky Diotto se quebró antes del comienzo del juicio con Callejón

En charla con Desayuno Americano, Ricky Diotto habló un día antes del comienzo del juicio por violencia tras la denuncia de su ex pareja María Fernanda Callejón y reiteró su inocencia.

"Estoy tranquilo porque no hice nada. Es una lástima pero bueno, así estamos, a poner la cara como hice toda la vida. Llegar a esta instancia y pasar por esto me parece innecesario pero ella tomó una decisión y hay que poner la cara", comenzó relatando el ex de la actriz.

"En su momento me ofreció como propuesta que le dejara la casa y levantaba la denuncia pero yo no lo acepté porque no le hice nada y no iba a ceder esas cosas. Vendimos la casa, perdí mi departamento, todo", reveló.

Consultado si piensa en pedir la tenencia de su hija, Diotto comentó: "No lo sé... ¿Y cómo no lo voy a evaluar? Pregúntenle a quien tenga hijos. Mi hija estuvo diciembre, enero y febrero sola de 7 de la mañana a 1 en una habitación de un hotel. Un desastre hubiese pasado y yo chito la boca", se sinceró.

"Tuvimos un matrimonio bárbaro y cuando yo me fui de mi casa lloramos juntos y nos dimos un abrazo hermoso. Está peleada con la vida y con todo el mundo, el papelón que hizo en televisión con Cinthia (Fernández). Lo que más lástima me da es que después mi hija en 10 años va a buscar eso, un desastre. Yo soy una persona de bien a mí eso no me lo va a quitar nadie. No me emociono, estoy agotado", cerró quebrado en llanto.