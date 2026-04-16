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El llanto de María Fernanda Callejón tras el comienzo del juicio a Ricky Diotto: "Aposté a la familia y..."

La actriz María Fernanda Callejón habló en Intrusos tras la primera audiencia del juicio oral por violencia a su ex pareja Ricky Diotto.

16 abr 2026, 14:40
El llanto de María Fernanda Callejón tras el comienzo del juicio a Ricky Diotto: Aposté a la familia y...
El llanto de María Fernanda Callejón tras el comienzo del juicio a Ricky Diotto: Aposté a la familia y...

El llanto de María Fernanda Callejón tras el comienzo del juicio a Ricky Diotto: "Aposté a la familia y..."

Luego del testimonio de Ricky Diotto totalmente angustiado en la previa al comienzo del juicio que le inició su ex por María Fernanda Callejón por violencia, la actriz habló con el ciclo Intrusos (América Tv) y dio sus sensaciones tras terminar la primera audiencia en Tribunales.

"Fue todo muy ténico con demasiada información pero considero que se ha avanzado mucho y ha sido una primera jornada positiva. No cruzamos palabra, nunca enfrenté un juicio. Lo único que seguí con mucho interés fue el de Julieta (Prandi) pero acá el escenario es diferente y particulares. Pero no nos saludamos ni nada entre él y yo tratamos de mantener una distancia prudencial", indicó la actriz.

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Luego su abogado aclaró cuál es la carátula en la que se encuentra la imputación a Diotto: "Queremos que esta instancia marque un fin, para María Fernanda es muy traumático revivir todos los momentos. Técnicamente se sostiene la base fáctica que son los hechos, lo que ocurrió el 5 de junio de 2022 entre las 22 y 24 horas, eso no varió. Lo que marca la calificación legal son los hechos, más allá de lo que esté escrito o no en el expediente. Es más, la calificación legal puede ir mutando a lo largo del proceso", precisó el letrado.

Y remarcó al respecto: "El juez con mucho tino resolvió a favor de este particular damnificado ante la solicitud de que se mantenga la calificación legal de lesiones leves en el marco de violencia de género con amenazas en concurso real, de modo que la defensa se está defendiendo del mismo hecho. La calificación legal si bien es principal no es una cosa que debe permanecer fija a lo largo del proceso".

Al ser consultada por la nota a su ex en Desayuno Americano donde se lo vio quebrado en llanto antes de comenzar el juicio, Callejón se mostró también angustiada por todo el proceso y remarcó: "Yo no me voy a hacer cargo de lo que él hace delante de las cámaras, lo único que voy a decir es que yo aposté a la familia y ustedes también nos acompañaron como familia y la lucha por la maternidad".

"Fueron testigos de todo eso y claro que hubo un gran amor y yo aposté al amor y no fracasar en el amor y la familia. Mis compañeros me están bancando y yo necesito trabajar como todos. Que se haga Justicia", cerró entre lágrimas.

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Ricky Diotto se quebró antes del comienzo del juicio con Callejón

En charla con Desayuno Americano, Ricky Diotto habló un día antes del comienzo del juicio por violencia tras la denuncia de su ex pareja María Fernanda Callejón y reiteró su inocencia.

"Estoy tranquilo porque no hice nada. Es una lástima pero bueno, así estamos, a poner la cara como hice toda la vida. Llegar a esta instancia y pasar por esto me parece innecesario pero ella tomó una decisión y hay que poner la cara", comenzó relatando el ex de la actriz.

"En su momento me ofreció como propuesta que le dejara la casa y levantaba la denuncia pero yo no lo acepté porque no le hice nada y no iba a ceder esas cosas. Vendimos la casa, perdí mi departamento, todo", reveló.

Consultado si piensa en pedir la tenencia de su hija, Diotto comentó: "No lo sé... ¿Y cómo no lo voy a evaluar? Pregúntenle a quien tenga hijos. Mi hija estuvo diciembre, enero y febrero sola de 7 de la mañana a 1 en una habitación de un hotel. Un desastre hubiese pasado y yo chito la boca", se sinceró.

"Tuvimos un matrimonio bárbaro y cuando yo me fui de mi casa lloramos juntos y nos dimos un abrazo hermoso. Está peleada con la vida y con todo el mundo, el papelón que hizo en televisión con Cinthia (Fernández). Lo que más lástima me da es que después mi hija en 10 años va a buscar eso, un desastre. Yo soy una persona de bien a mí eso no me lo va a quitar nadie. No me emociono, estoy agotado", cerró quebrado en llanto.

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