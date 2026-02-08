Natalie Pérez lanza "Amor", su nuevo single que adelanta el próximo álbum

La canción fue grabada en los estudios Elefante Blanco, en Montevideo, en formato banda en vivo y con una impronta bien orgánica. La producción artística estuvo a cargo de Diego Matturro, y ese clima de encuentro se siente en cada arreglo, aportando textura y energía a lo largo de todo el track.

Con este lanzamiento, Natalie Pérez adelanta lo que será su próximo disco y confirma un universo sonoro donde se la nota cómoda, segura y creativamente libre, explorando nuevas sonoridades desde una mirada actual, cálida y muy personal.

“Amor”, en definitiva, refuerza una idea sencilla pero poderosa: no hace falta que el sentimiento sea perfecto para ser verdadero, cuando se canta y, se baila, desde el corazón.

Embed

Cuál fue la última canción que presentó Natalie Pérez

Antes de que arranque su nuevo proyecto discográfico, Natalie Pérez abrió esta etapa con “Un Montón”, una canción que marcó un giro decidido hacia la cumbia pop como territorio creativo. Desde sus primeras notas, el tema transmite sensación de comienzo y deja en claro que la artista eligió al ritmo tropical como lenguaje para expresar esta nueva faceta musical.

Lanzada en diciembre de 2025, la canción funcionó como carta de presentación de un álbum donde Natalie se muestra más segura, libre y madura artísticamente. Con frescura y soltura, se mueve entre emociones y grooves contagiosos, anticipando un disco atravesado por identidad propia y una energía luminosa.

El teclado cumbiero que abre el tema instala rápidamente un clima alegre y juguetón, invitando al movimiento casi sin darse cuenta. Sobre esa base, la voz de Natalie fluye con naturalidad, encontrando en el género un espacio que la potencia y que ella, a su vez, realza con sensibilidad y carisma.

El videoclip acompaña esa vibra orgánica y cercana, con la banda tocando en vivo y Natalie desplegando baile, sonrisas y magnetismo frente a cámara. Grabada en estudio con producción de Diego Matturro en Elefante Blanco, en Montevideo, la canción respira energía colectiva y se consolida como el primer paso firme hacia su próximo álbum.