Escándalo con Santo Biasatti: levantaron abruptamente su noticiero y no pudo despedirse

Santo Biasatti sin aire - captura A la tarde.jpg

Y agregó: "Esto obligó a que no tuvieran la posibilidad de despedirse ni de improvisar una despedida, porque había promesas de nuevos proyectos para ambos, programas de entrevistas y un noticiero de medianoche. Promesas que de un llamado a otro nunca se concretaban (...) Lo cierto es que hoy Santo no tiene pantalla y no pudo despedirse. ¿Nos podemos permitir que los grandes no tengan un lugar? Es insólito".

En tanto, el periodista de América TV señaló que la salida de Biasatti de la pantalla de Net Tv no fue decisión suya al tiempo que detalló que la empresa hasta ahora no le avisó que prescindía de sus servicios, por lo que por el momento no habló públicamente de su abrupta desaparición de la pantalla chica, a la espera de alguna otra propuesta firme para volver a la pantalla .

Embed

Santo Biasatti publicó una foto de su hija Sofía por error y luego la borró

Santo Biasatti mantiene su vida privada bajo 7 llaves. El periodista de 79 años está en pareja hace casi dos décadas con Carolina Fal, de 50, con quien tiene dos hijas Sofía de 12 y Lucía de 10 pero a las niñas no se las conoce ya que jamás trascendió una foto de la familia.

Carolina dejó la actuación, estudió medicina y hoy se dedica a eso, lejos de los medios. Santo sigue ejerciendo como periodista pero logra mantener lejos las miradas indiscretas de la intimidad de su casa, viven en un country de zona norte.

Sin embargo, hace algún tiempo el periodista publicó sin querer en las redes sociales una foto de Sofía que borró rápidamente al darse cuenta del error. Nunca se había visto una foto de la niña y todos sus seguidores quedaron emocionados con el error.

Hija Santo Biasatti.jpg

La niña está sonriendo frente a cámara, con los brazos en la cintura. La pequeña, que tiene el pelo rubio y ondulado, tiene puesta una remera y una gorra negra.