Esteban Merdeni y la expectativa del estreno del musical Rock Of Ages

El 14 de agosto será la fecha en la que el teatro Lola Membrives abra su escenario para "ROCK OF AGES". "Para el estreno estamos a full y con muchos ensayos, probando escenografías, pelucas, vestimentas. Hay mucho de mirarnos al espejo con una peluca y reconocernos", dijo Merdeni. "Seguimos trabajando en el proceso de creación de personajes y muy avanzados en esos, coordinando mucho con nuestra coreógrafa y el director vocal y a las órdenes de la dirección general. Muy contentos de estar a pocas semanas del inicio y de un momento a otro ya vamos a empezar con las pasadas también".

Merdeni nació en Rosario y se desarrolló, además, como director y productor teatral. Está radicado en Buenos Aires desde el año 2019 donde ha trabajado en obras como Los Tres Mosqueteros de Espinosa y Mahler ese mismo año, en All Together Now de Music Theater International, dirigido por Sergio Lombardo en Teatro Coliseo, en Jesús de Nazareth de Mahler y Abregú en 2022 en Teatro Opera y 2023 en Estadio Luna Park, El Jorobado de París de Cibrian-Mahler en Luna Park y gira nacional en 2024.

Para el final señaló que "el público va a ver una Daniela que va a deslumbrar y voces que serán vibrantes. "ROCK OF AGES" es un musical de Broadway que viene con todo lo que se conoce allí, va a ser una oportunidad increíble para disfrutar todos los miércoles desde el 14 de agosto hasta septiembre, por eso le recomendamos a la gente que venga al al Lola Membrives porque lo van a disfrutar muchísimo", resaltó.