El desconcierto y dolor de Daniela Celis tras enterarse que Nick Sicaro le habría sido infiel: "Le decía..."

Pese al impacto que le generaron las acusaciones, la ex Gran Hermano eligió cerrar su descargo con una reflexión contundente: “Igual habla más de él que de mí”.

Qué dijeron sobre las infidelidades de Nick Sicaro a Daniela Celis

En medio de las repercusiones por la separación de Daniela Celis y Nick Sicaro, comenzaron a salir a la luz fuertes versiones sobre el detrás de escena de la relación.

En Bondi Live, Santiago Riva Roy aseguró que las presuntas infidelidades del influencer eran conocidas por varias personas del entorno de la ex Gran Hermano, que le habían advertido.

“Ella fue alertada por gente de su entorno que le decía ‘no te conviene’, ‘no te suma’, ‘mirá que él es medio piratón’, pero ¿viste que no hay peor ciego que el que no quiere ver? Ella no quería ver y no quería creer”, señaló el periodista.

Más adelante, el periodista profundizó en esa versión y afirmó que recibió información de una fuente cercana que comprometería seriamente a Nick. Según ese testimonio, habría mantenido distintos encuentros con otras mujeres mientras estaba en pareja, entre ellos uno con una joven identificada como "la señorita M": “Él tuvo muchas infidelidades. Una reciente fue con la señorita M, hubo fueguitos, afters. Nick le fue infiel muchas veces, hacía after con muchas pibas, es muy gato ”.

Además, el panelista aseguró que la relación entre Sicaro y el entorno de Daniela nunca terminó de consolidarse y que varias personas cercanas a la influencer desconfiaban de sus intenciones desde el comienzo: “Nadie del entorno de Daniela lo quiere, ni Juli Poggio ni Nacho, porque además sienten que la utilizó para el repechaje de Gran Hermano ”.

Para cerrar, el panelista recordó un episodio que, según su versión, ocurrió durante los premios Martín Fierro y que reforzaría esa percepción sobre el ex de Daniela. Allí, aseguró que Nick habría intentado sacar provecho de la exposición mediática de la influencer al coordinar un encuentro con la prensa: “En el Martín Fierro le dijo a un periodista que le iba a avisar dónde iba a estar en unos días con Daniela para que los embosque y les saque una foto”.