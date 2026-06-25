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El desconcierto y dolor de Daniela Celis tras enterarse que Nick Sicaro le habría sido infiel: "Le decía..."

Daniela Celis se mostró visiblemente consternada al enterarse de las versiones que aseguran que Nick Sicaro le habría sido infiel durante el breve romance que mantuvieron, una relación que duró apenas unos meses y que parecía haber terminado en buenos términos.

25 jun 2026, 23:51
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Este jueves 25 de junio, en El Ejército de LAM (Bondi Live), revelaron una fuerte versión sobre la reciente separación de Daniela Celis y Nick Sicaro. Según contaron, la ruptura habría estado marcada por presuntas infidelidades por parte de él, episodios de los que, al parecer, la ex Gran Hermano nunca tuvo conocimiento.

Lejos de mostrarse a la defensiva, Daniela admitió que las revelaciones la tomaron completamente por sorpresa y confesó que durante la relación nunca tuvo motivos para desconfiar de Nick. Posta que lo que viví con él estos dos meses me lo creí, al menos lo que él me decía y me daba a entender, expresó.

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Luego explicó que desde el comienzo ambos habían acordado mantener un vínculo basado en la exclusividad y que, hasta conocer estas versiones, estaba convencida de que ese compromiso era mutuo: “Él me prometió una exclusividad mutua. Yo la respeté y pensé que él también. Me estoy enterando de que no. Él me decía que me quería conocer de verdad, me hablaba todos los días y cuando salía a bailar me escribía cuando llegaba y cuando se acostaba ”.

En ese sentido, aseguró que nunca detectó señales que le hicieran sospechar de una doble vida o de encuentros con otras mujeres. “En el tiempo que estuvo conmigo jamás me contó que se fue a un after”, remarcó.

Pese al impacto que le generaron las acusaciones, la ex Gran Hermano eligió cerrar su descargo con una reflexión contundente: “Igual habla más de él que de mí”.

Qué dijeron sobre las infidelidades de Nick Sicaro a Daniela Celis

En medio de las repercusiones por la separación de Daniela Celis y Nick Sicaro, comenzaron a salir a la luz fuertes versiones sobre el detrás de escena de la relación.

En Bondi Live, Santiago Riva Roy aseguró que las presuntas infidelidades del influencer eran conocidas por varias personas del entorno de la ex Gran Hermano, que le habían advertido.

Ella fue alertada por gente de su entorno que le decía ‘no te conviene’, ‘no te suma’, ‘mirá que él es medio piratón’, pero ¿viste que no hay peor ciego que el que no quiere ver? Ella no quería ver y no quería creer”, señaló el periodista.

Más adelante, el periodista profundizó en esa versión y afirmó que recibió información de una fuente cercana que comprometería seriamente a Nick. Según ese testimonio, habría mantenido distintos encuentros con otras mujeres mientras estaba en pareja, entre ellos uno con una joven identificada como "la señorita M": “Él tuvo muchas infidelidades. Una reciente fue con la señorita M, hubo fueguitos, afters. Nick le fue infiel muchas veces, hacía after con muchas pibas, es muy gato ”.

Además, el panelista aseguró que la relación entre Sicaro y el entorno de Daniela nunca terminó de consolidarse y que varias personas cercanas a la influencer desconfiaban de sus intenciones desde el comienzo: “Nadie del entorno de Daniela lo quiere, ni Juli Poggio ni Nacho, porque además sienten que la utilizó para el repechaje de Gran Hermano ”.

Para cerrar, el panelista recordó un episodio que, según su versión, ocurrió durante los premios Martín Fierro y que reforzaría esa percepción sobre el ex de Daniela. Allí, aseguró que Nick habría intentado sacar provecho de la exposición mediática de la influencer al coordinar un encuentro con la prensa: “En el Martín Fierro le dijo a un periodista que le iba a avisar dónde iba a estar en unos días con Daniela para que los embosque y les saque una foto”.

     

 

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