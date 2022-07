Estefanía Berardi acusó a Laurita Fernández de bajarla de un programa

Embed

"Sé que es algo personal, a ella le gusta mi laburo como a mí me gusta el de ella", precisó Berardi. Y agregó: "Siempre me llevé súper bien pero a raíz de estas cosas que conté que son una pavada para mí... Ella me lo podría decir, tiene la confianza".

Y remarcó sobre su relación cordial con ella: "Tenía una re relación, amiga no". A lo que Nazarena Vélez acotó: "Si ella es la conductora y no te quiere invitar, la banco".

"Ahora entiendo cuando Mica Viciconte contaba que le sacó un laburo en la radio y que le hizo un poco esas cosas de sacarla a un lado", lanzó picante Estefanía Berardi.

estefania berardi.jpg

Estefanía Berardi criticó a Wanda Nara por el uso del Photoshop en sus fotos

Estefanía Berardi se refirió al uso del Photoshop de Wanda Nara, luego de que se publicaran sus fotos al natural en las playas de Ibiza.

A la panelista de LAM le consultaron si cree que la mujer de Mauro Icardi edita mal sus fotos "a propósito" para que se hable de ella. Fue ahí donde Estefi se refirió con total honestidad a los retoques digitales en las postales de la empresaria.

"¿Pensás que Wanda Nara edita mal sus fotos a propósito para que hablen de ella?", le preguntaron sus seguidores. "No. Pienso que edita mal y que no necesita edición", indicó Estefi Berardi a través de sus stories de Instagram.