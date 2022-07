Nicolás Cabré llegó a Instagram y Laurita Fernández le dejó un sugerente mensaje

“¡Hola, gente! Finalmente me convencí y abrí mi propia cuenta. Les cuento para los que no saben, que hay un usuario con más de 200 mil seguidores que hace tiempo se hace pasar por mi”, indicó Cabré.

“Al principio no me molestaba, pero desde hace unas semanas empezaron a vender publicidad y recomendar productos y servicios en mi nombre. Así que decidí crear esta cuenta. Prometo hacer todo lo que pueda”, explicó el actor.

Tras esto recibió el mensaje de Laurita Fernández, su última novia: “Jaajajajaja vamooooooo”, escribió la rubia dando a entender que ambos siguen hablando y que estaba muy al tanto de la medida del actor.

La pareja salió durante 3 años y parecía que iba todo bien. Varias obras de teatro juntos hasta que atravesaron la primera crisis en el verano de 2019, luego llegó la pandemia. Volvieron a intentarlo, pero al poco tiempo se separaron. Ahora, parece que volvieron a entablar diálogo.

cabre.jpg

Nicolás Cabré habló sobre una relación inesperada

Desde que finalizó su relación con Laurita Fernández, a Nicolás Cabré no se le conoció ninguna nueva candidata. El actor y la bailarina salieron durante un poco más de tres años y, luego de algunas idas y vueltas, terminaron de forma definitiva a finales del año pasado.

El actor dio una entrevista que sorprendió al contar sobre su nueva relación: con nada menos que una empanada. “Yo jodía con que era mi amiga. Y al final le terminé tomando cariño. La tuve ahí impecable, parecía una escultura, hasta le puse nombre y todo”, dijo al ciclo Día libre, de Radio Metro.

Al principio se trató de una broma, con el tiempo la relación se volvió formal y aquella empanada de pollo que guardó en el freezer de su heladera durante años se convirtió en su gran amiga, aunque lamenta el episodio que puso fin a aquel vínculo.

“Llegó un momento que me tuve que mudar y una de las problemáticas era saber qué hacíamos con la empanada. Mi vieja me dijo: ‘La empanada se va a la basura’. No lo podía creer”, indicó Cabré.

La empanada no fue de lo único que se enamoró en su casa, sino también contó que le pasó algo similar con un patito de plástico que llevaba la pastilla de cloro en la pileta. A este lo bautizó como Jeremías y llegó a aparecer en la mayoría de las fotos que se tomaba, lo consideraba un miembro más de su familia.