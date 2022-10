Evelyn Von Brocke muy dura con Adrián Pallares: "Todavía le falta mucho"

adrian pallares.jpg

"Yo trabajé con casi todos los conductores. Jorge Rial me convocó para Intrusos y se me fue", comenzó Evelyn Von Brocke. "Se te fue y te tocaron Pallares y Lussich, ¿son buenos conductores?", le consultaron después.

A lo que Evelyn expresó: "Me parece que a Adrián Pallares todavía le falta mucho. Con Rodrigo Lussich tuve muy buena onda, mucha complicidad. Nos mirábamos mucho al aire, pero con Adrián no la tuve porque yo no lo puedo considerar un conductor".

"Me parece que todavía le falta mucho y no sé si lo va a lograr. Creo que cuando él habla, su cerebro está en otra sintonía. Entonces lo que él está pensando, le cuesta decirlo", agregó picante sobre el actual conductor de Socios del espectáculo, El Trece.

evelyn von brocke 1.jpg

La nueva vida de Evelyn von Brocke tras su salida de Intrusos

Evelyn von Brocke estuvo de invitada en La noche de Mirtha Legrand con Juana Viale y allí reveló la decisión personal que la llevó a dejar el ciclo Intrusos donde trabajaba y con un importante éxito en el relanzamiento del ciclo que históricamente lo condujo Jorge Rial y que luego llevaron adelante Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.

“¿Tu salida de Intrusos tiene algo que ver con los rumores de problemas internos?”, le preguntó la conductora y la periodista contestó: “No, obviamente que es un combo de situaciones y de una balanza”.

“Pero tiene que ver con otra forma de vida desde hace muy poco tiempo. Sabemos cómo es la tele que tenés que estar y por primera vez separé la razón del corazón y ganó el corazón”, reflexionó en la emisión de El Trece.

“Me replantee muchas cosas, en un momento dije ‘cómo puede ser que no vea a mi papá hace tres años que vive en Alemania’, y ‘quiero ver a mi hija’. Estoy esperando a que la aerolínea me confirme todo”, aseguró en La Noche de Mirtha Legrand.

Sin embargo, pese a su versión, la realidad indica que este viaje previsto coincidió con una decisión de la producción de Intrusos de no renovarle el contrato que se le vencía ahora.

Ella aprovechó una reunión con la producción en la emisora y se adelantó a tuitear que había renunciado al programa pero su continuidad no estaba asegurada.