Facundo Moyano se apareció en el cumpleaños de Majo Martino y crecen los rumores de romance: las fotos

Pero lo cierto es que llamó poderosamente la atención de todos los presentes la llegada de Facundo Moyano al coqueto bar elegido por Majo para recibir su último año de su tercera década, y sobre todo lo cariñoso que se mostró en todo momento con la morocha.

Pasada ya la fiesta, la propia Majo Martino compartió un serie de postales del evento desde su cuenta de Instagram, donde pudieron verse los invitados si bien se cuidó muy bien de no publicar allí la presencia de Moyano. "Gracias a todos por acompañarme en este día con su presencia, con su amor y con cada mensaje recibido! Se siente muy lindo tenerlos conmigo", escribió feliz

En tanto, desde sus Instagram Stories sí compartió un postal junto a Facundo donde se los ve llamativamente tomados de la mano, junto a otras dos fotografías a modo de collage. Y con un “Gracias amigos queridos por estar”, arrobó al hijo del sindicalista Hugo Moyano, así como también Guillermo Capuya y a Pochi de Gossipeame. ¿Será que sólo son amigos realmente?

Majo Martino y Facundo Moyano fueron descubiertos en una situación íntima: el video

Tiempo atrás, Majo Martino y Facundo Moyano fueron captados en una situación íntima durante un corte de Mañanísima (El Trece). El periodista Lucas Bertero grabó a su compañera cuando estaba charlando con el referente del peronismo, que estuvo en el programa.

"Hace unos días, cuando estuvo acá Facundo Moyano, en un corte, yo percibí algo y empecé a grabar. Generé material para el programa. Fíjense la mirada y la postura de él", advirtió el panelista en el ciclo de Carmen Barbieri, mientras pasaban al aire el video.

En la grabación se puede ver a Majo Martino conversando con el secretario general del Sindicato del Peaje. En todo momento se los ve mirándose a los ojos, riéndose con complicidad y una trato súper cordial.

"Hay una pregunta que me dejó Facundo para Majo ese día. 'Preguntale a Majo si solo hay buena onda o hay algo más', me dijo", acotó Lucas Bertero. "No.... hay buena onda porque lo conozco hace años", precisó la panelista.

Para sorpresa de todos en la mesa, la periodista mandó al frente al referente del peronismo con un romance que siempre sonó fuerte en los medios. "Fuimos a comer un día con Connie Ansaldi y, a partir de ese momento, quedamos buena onda. Ahí me contó su romance con Susa.... ay", remató.