Fede Bal reveló su deseo de dar un importante paso en su relación con Flor Díaz: "Ella me da ganas de todo"

Frente a tanta felicidad, los conductores le consultaron sobre la idea de casarse y sin filtro aseguró: "Claro que lo pienso, ¿cómo no lo voy a pensar? Ella me da ganas de todo. Yo no creo en el casamiento, no tenía ganas de tener hijos, y con ella a mí me pasan un montón de cosas y se lo digo".

Fede Bal y Flor Diaz

"Estamos viviendo un momento de mucho amor y ella me hace sentir una conexión con la familia, la familia como institución, la suya, la mía; y me hace volver a ese lugar que tal vez un poco lo perdí, no sé, pero ella me hace ser mejor tipo”, continuó.

Además, insinuó que Flor podría ser la mujer definitiva en su vida y reflexionó: "A veces llega la persona. También es determinada la edad, tengo 34 años, ya me divertí bastante y encontrar una persona que te hace sentir en casa, por más que viva en México, es maravilloso".

“Creo que es una combinación de cosas que me hacen mejor persona y me hace sentir como siempre busqué, una sensación de libertad, pero con mucha responsabilidad afectiva y fidelidad, no estamos hablando de una pareja abierta ni nada. Ella vive en otro lugar y yo acá, y de golpe viene y me demuestra lo mucho que pone en este vínculo y me tiene donde quiere”, cerró.

Flor Díaz le confesó a Carmen Barbieri cómo es la intimidad con Fede Bal a distancia

Flor Díaz habló en Mañanísima, El Trece, y contó en el programa de Carmen Barbieri detalles de cómo es la relación a distancia con Fede Bal, ante la sorpresa de su suegra.

La conductora contó al aire que ya conoció a la bailarina y que le cayó muy bien. “Yo soy muy pesada. Ya me vas a conocer y seguro Fede te contó, pero soy pesadita”, le advirtió entre risas Carmen.

A lo que Flor Díaz destacó la humildad de la artista y cómo es. “Nunca voy a aparecer en tu casa ni nada, pero sí llamo mucho, te pregunto cómo estás, si estás comiendo bien, mis audios duran muchos…”, le dijo la conductora entre risas.

Y Flor agregó: “Después de la cena, que te mandé un mensajito agradeciéndote, Fede me dijo que me vaya preparando para los tiktoks y los stickers”.

Lo cierto es que además Flor Díaz se animó a dar detalles de cómo fueron esos primeros contactos vía Instagram con el actor en 2023 y que pasaban todo el día hablando hasta que se vieron a los meses por la distancia geográfica.

Sobre su intimidad con Fede Bal a distancia ya que ella vive en México, la bailarina explicó: “Cada vez que nos vemos estamos como garrapatas. Dormimos juntos, obvio”.

Y Majo Martino indagó: “Cuando se arranca una relación hay muchas ganas de contacto físico, de oler a la otra persona, de estar juntos… ¿Cómo hacen para estar a la distancia? Sabemos que Fede es tremendo y me contaron que vos también”.

"Sí, sí, obviamente hay mucho sexo virtual. Hay mucho de la fotito, del video, algún mensajito de ‘te extraño’, videollamada… Cosas así”, admitió la bailarina.

“A mí me gusta el sexo virtual. Ya soy grande, así que no me gusta el contacto físico ni que me anden tocando mucho”, reconoció sin vueltas Carmen.