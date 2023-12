Fede Bal contó cómo lleva su relación a distancia con Florencia Díaz, su actual pareja

“Contale dónde vive a Mirtha”, intervino Fer Dente, otro de los invitados a la mesa. “Vive lejos Mirtha, es una relación a distancia, está en México en este momento, seguramente esto lo vea. Tal vez la gente piensa cómo hago con esta relación, la verdad que es de lo más”, comentó el hijo de Carmen Barbieri.

“Es argentina ella”, acotó Mirtha. “Es argentina”, asintió Bal. “¿Y por qué vive en México?”, indagó La Chiqui. “Vive en México por lo que les pasa a muchos de nosotros, los argentinos, que buscan una vida mejor. Y no hay nada que más quiera que ella viva acá y ganar lo que merece, lo que pueda tener como bailarina y por las clases que da, poder hacerlo acá, pero muchas veces es bastante imposible”, explicó Bal.

“¿Es buena bailarina ella?”, preguntó entonces la animadora. “Es la mejor bailarina que vi en mi vida, compite, ahora está en Toulouse en este momento y la admiro mucho. La conocí este año, viajando por Resto del mundo, ella vive en México, y empezamos a hablar, allá por mitad de año”, se explayó Fede.

“¿Difícil mantener un noviazgo así no?”, quiso saber Mirtha. “Al principio me parecía que iba a ser difícil, y hoy es como lo más fácil del mundo”, contó Fede. “Porque todo el mundo dice bueno, tienen una relación abierta. No, no tenemos una relación abierta, yo no dije eso ni ella tampoco. Estamos teniendo una relación súper cerrada, como que yo estoy sólo con ella y me sale orgánicamente. Ojalá que la vida nos junte siempre, estoy muy feliz con ella”, concluyó.

Fede Bal dio detalles de su noviazgo con Flor Díaz y reveló cómo se la presentó a Carmen Barbieri

A nueve meses de su escandalosa separación de Sofía Aldrey, hace unos días se supo que Fede Bal está nuevamente en pareja. Esta vez, con la bailarina argentina Flor Díaz, que actualmente reside en México. Y lejos de esquivar el asunto, el hijo de Carmen Barbieri habló a las claras de su actual estado sentimental, al que definió como "una relación muy linda".

"Cuando uno está bien, iniciando algo, es un momento importante. Y yo siempre me ocupé de decir que cuando uno está en pareja, la vida te sonríe un poco más. Y estoy iniciando una relación muy linda", aseguró Fede Bal ante las cámaras de Intrusos (América TV), al tiempo que admitió que están "de novios" con Flor Díaz.

Sobre cómo surgió la relación, Bal explicó que hubo "mucho mensaje" durante el verano tras separarse de Sofía Aldrey, momento en que empezaron a hablar. "A ella le gustó mucho un trabajo que yo hice, Kinky Boots, por lo que empezó un vínculo muy lindo por mensaje y a distancia", detalló.

Además, remarcó visiblemente feliz que "al principio fue una cosa más de acompañarnos y de mandarnos mensaje queriendo saber un poco uno del otro. Y de golpe sucedió que pasó a mayores... y nos estamos haciendo muy bien".

En tanto, sobre cómo se enteró su madre, Fede Bal dejó en claro que Carmen Barbieri sabe lo poco que él le contó. Así como también confesó que "mucho se enteró en la tele también [porque] yo no cuento mucho de mi vida, trato de mantenerlo en privado y así me sirve, por lo menos este tiempo siento que voy a hacerlo lo más que pueda...".

Por último, el conductor de Resto del mundo y protagonista de la próxima temporada teatral marplatense de Kinky Boots, confesó que ya hubo presentación entre su novia y su madre, a través de una videollamada. Y si bien aseguró que Carmen hace tiempo no se mete en su vida, reconoció que lo primero que dijo fue "cómo puede ser que tan rápido que se ponga de novio", en clara referencia a su ruptura con Aldrey.