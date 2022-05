Fernanda Vives, sin consuelo tras encontrar chats de su marido con otra mujer

Embed

Vives reveló que fueron muchos los motivos que desencadenaron la ruptura, pero una supuesta infidelidad de Cobelli habría dinamitado todo.

"En el último tiempo, éramos más amigos, socios, compañeros, que pareja. Y vi algo que no me gustó", afirmó la ex vedette en el ciclo de América TV.

Aunque no quería dar detalles de qué fue lo que descubrió, la invitada terminó confirmando que encontró chats de Cobelli con otra mujer.

"A mí alguien me dijo 'fijate esto', revisé y vi una charla, que no me gustó. Él me negó todo", señaló la ex vedette.

En ese instante, Yanina Latorre indicó que Cobelli subió una historia su Instagram con una frase contundente: "Siempre es más fácil buscar un culpable, que hacerse cargo de lo que a uno le pasa".

Acto seguido, Vives le advirtió a Ángel que cuenta con copias de los chats de su marido con la tercera en discordia. "Si querés acá tengo las capturas de los chats", sostuvo y, de inmediato, le pasó su teléfono al conductor.

La ex vedette mencionó también qué le respondió Cobelli cuando lo enfrentó con las pruebas: "Él dice que esas charlas no terminaron en nada".

Por último, Vives respondió si creer que puede haber una reconciliación. "Hoy pienso que no volvería a perdonar bajo ningún punto de vista, pero estoy en un momento de hacer balance de todo", cerró.

Fernanda Vives y Sebastián Cobelli, separados

Fernanda Vives, quien hace poco se sumó a la plataforma de contenido erótico Divas Play, y Sebastián Cobelli, están pasando por una profunda crisis de pareja tras trece años juntos.

La información la brindó la periodista Mariana Brey en el programa Socios del espectáculo, El Trece. Ambos están a punto de cumplir doce años de casados y son padres de Brisa y Rocco.

En comunicación con Vives, ella misma le reconoció que estaban pasando por un duro momento de pareja aunque evitó dar precisiones al respecto.

"Estamos pasando un momento de mucho desencuentro pero no quiero fogonear esto para no lastimar a nadie de mi familia. Nada más te puedo decir por ahora", le confirmó Fernanda a Brey.