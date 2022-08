Feroz cruce entre Claudia Villafañe y Verónica Ojeda por la herencia de Diego Maradona

Embed

Además, el abogado deslizó que la mamá de Dalma y Gianinna habría tenido que ver con el faltante de suma importante de dinero. "Nosotros (en referencia a Dieguito Fernando y Verónica Ojeda) nos enteramos que faltaban 2 millones de dólares de una cuenta que tenía Diego en Suiza. Eso ocurrió hace un año y a nosotros nos lo informaron hace dos meses", sentenció.

Claudia Villafañe vs Verónica Ojeda: un cruce feroz en vivo

Este lunes, Verónica Ojeda salió al aire en un móvil en el programa de Jorge Rial en C5N. La ex pareja de El Diez apuntó contra Dalma, Gianinna Maradona y Claudia Villafañe.

"Algunas cobraron un dinero aparte por el partido", fue el primer reclamo de la rubia lanzo para las hermanas de su hijo, en referencia al partido entre Barcelona y Boca en la Maradona Cup, disputada en Arabia Saudita en diciembre de 2021, en el cual participaron Dalma y Gianinna.

Por otro lado, Ojeda habló de un contrato que las hijas de Maradona y Villafañe firmaron con "una marca de vinos muy prestigioso en Europa".

"Nosotros no sabíamos nada de eso. ¿Qué expliquen qué pasó con eso? Solo firmaron ellas dos y para hacer el negocio tenemos que firmar los cinco. Tengo los papeles. No estoy hablando pavadas. Tenemos que arreglar esas situaciones. Ellas firmaron y no les importó nada", sostuvo la mamá de Dieguito Fernando.

Después enterarse de los dichos de Ojeda, Claudia se comunicó por teléfono por el programa de Rial para contestarle. "Yo no estoy en la calle, pero me llaman para decirme las cosas que dice Verónica que no son verdad". "Ya empezamos Claudia, ya estás mintiendo", retrucó la invitada en el móvil de C5N.

La mamá de Dalma y Gianinna remarcó que el enfado de la rubia la toma por sorpresa. "Cuando estuvimos repartiendo las cosas estuvimos juntas y estaba todo bien. No sé qué pasó ahora. Mario (Baudry, pareja de Ojeda) dijo que yo cobré 80 mil dólares en Arabia. Me gustaría que me lo demuestren", enfatizó.

Y continuó: "Después los vinos... Le pasé el contacto a los abogados para que vean el negocio. Firmaron Dalma y Gianinna y no cobraron un peso. Los demás no quisieron firmar y ahora ustedes van a viajar a Italia por ese tema".

"Eso lo firmaron hace un año. El negocio es para los 5 herederos. Nunca me contaste de los vinos. Ahora viajamos porque queremos ver qué realmente firmaron. También me dijiste que no sabías nada de el Mundial", retrucó Ojeda, que subió el tono. "Es que no sé nada. A mí me llaman para los negocios y yo los paso a los abogados. Yo no tengo ese poder, yo no resuelvo", se defendió Claudia.

Aunque intentaron dialogar, no lograron entablar una comunicación pacífica. "Me cansan que se hagan las buenas y estoy cansada de la máscara que se ponen en la tele", concluyó Ojeda. "No se puede hablar así", cerró la mamá de Dalma y Gianinna.