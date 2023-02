Feroz demanda millonaria de Ricardo Biasotti contra Susana Giménez

Embed

"Le reclama un millón de dólares", precisó la conductora. ¿El motivo? En el pasado, la diva entrevistó en su living a Andrea del Boca, quien apuntó contra Biasotti. En esa oportunidad, la figura de Telefe se solidarizó con la actriz y también arremetió contra el papá de Anna Chiara.

"Si viene mi hija de 9 años y me dicen que el padre la manoseó, yo no sé si no tienen que venir a atarme las manos con esposas", "Como te contaba eso, ¿cómo vos no ibas con un fal?", "Cuando estabas con él, ¿no notaste que era un desviado, un loco?", fueron las declaraciones de Susana, que hoy cuestiona el empresario ante la Justicia.

Ricardo Biasotti rompió el silencio tras quedar sobreseído en la causa por abuso sexual iniciada por Anna Chiara del Boca

Ricardo Biasotti fue sobreseído por la Justicia en la causa por abuso sexual iniciada por su hija Anna Chiara del Boca. Este viernes en Intrusos (América TV), la ex pareja de Andrea del Boca se refirió al fallo a su favor de la Justicia.

"Estoy muy tranquilo y esto me da en paz", afirmó el papá de la joven en el programa de Flor de la V luego de conocerse la decisión judicial.

Biasotti remarcó que, durante el tiempo que duró el juicio, se sintió siempre confiado. "Siempre estuve tranquilo porque conozco la realidad de los hechos. Fue más largo de lo que me hubiera gustado, tres años y medio. La pandemia ralentizó todo", sostuvo.

La ex pareja de Andrea del Boca mencionó que desde que nació Anna Chiara tuvo que afrontar diferentes instancias legales. "Cuando nació, para poder ser un padre presente, tuve que recurrir a la Justicia para poder reconocerla civil y judicialmente", añadió.

Según su testimonio, la actriz quería quitarle todo contacto con la niña. "Me borraron para tener control de mi hija. Tuve que recurrir a la Justicia para poder ver a mi hija", resaltó.

Por último, Biasotti se refirió a la imposibilidad de estar en la vida de Anna Chiara. "Me da mucha tristeza lo que pasó porque nada de lo que me acusaron pasó y desde 2009 que no veo a Anna Chiara", cerró.