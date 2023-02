Terrible susto para Susana Giménez en su casa de Miami: "Empezamos a sentir humo y llamamos a los bomberos"

"Todo fue rápidamente solucionado. No sé cómo trascendió, pero gracias a Dios no fue mas que un susto. Besos!", indicó Susana desde su cuenta de Instagram donde subió una foto de su casa.

La casa de la animadora de Telefe en La Florida está ubicada en Venetian Island, y allí posee un chalet en el exclusivo barrio de Di Lido, con un pequeño muelle.

Susana Giménez

Moria Casán habló de su vínculo con Susana Giménez: "Reconozco que..."

Después de los videos de verano en bikini y al natural desde las redes que generaron gran repercusión, Moria Casán habló de su vínculo con Susana Giménez y reconoció si la considera una amiga o no.

La One fue sincera en charla con revista Gente y habló de su relación con otra diva argentina: "Reconozco que he dicho cosas ofensivas, pero siempre fueron en joda. De cualquier manera, cuando se habla de mi amistad con Susana, no es tal", afirmó Moria.

"Es que nuestra relación quedó anclada en los 80'", se sinceró. Y agregó al respecto: "He ido muchas veces a su programa, pero contrariamente a lo que se cree, la que nunca fui a verla al teatro fui yo. Ella fue a verme a la obra que hice con la Coca Sarli y en Brujas".

"Ni nos hablamos, ni nos saludamos para nuestros cumpleaños", reconoció Moria Casán. Y admitió que tienen algunas diferencias: "No hay una rivalidad. De hecho, ella siempre fue muy gentil con mi hija y también me ha invitado a algún Año Nuevo en la Mary. Pero bueno, tenemos otro crecimiento".

“Ella aún tiene como esa voz infantil y sigue replegándose en la era del Shock. Aunque está disfrutando de todo lo que logró, siento que lleva su vida recluida como Greta Garbo… Tengo pocas amigas en el medio. Para mí son esas con las que nos instagrameamos aunque nos veamos tanto. Nos ponemos al tanto del crecimiento de nuestras nietas, no hay nada de show off", finalizó la diva.