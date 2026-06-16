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Los Costantini, en guerra: los duros apodos que amigas de Teresa le pusieron a Eduardo y Elina

Continúa el conflicto judicial entre Eduardo y Teresa Costantini. El empresario busca que su exesposa deje de utilizar su apellido después de haberlo llevado durante décadas.

16 jun 2026, 16:58
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Los Costantini, en guerra: los duros apodos que amigas de Teresa le pusieron a Eduardo y Elina

Los Costantini, en guerra: los duros apodos que amigas de Teresa le pusieron a Eduardo y Elina

Los Costantini, en guerra: los duros apodos que amigas de Teresa le pusieron a Eduardo y Elina

Los Costantini, en guerra: los duros apodos que amigas de Teresa le pusieron a Eduardo y Elina

El enfrentamiento entre Eduardo y Teresa sumó un nuevo capítulo. A más de 30 años del divorcio, el empresario le exige por vía judicial a la madre de sus cinco hijos que deje de usar su apellido, un pedido que habría comenzado en diciembre pasado.

Pero eso no fue lo único que llamó la atención. En Puro Show (El Trece) revelaron que amigas de Teresa utilizan llamativos y filosos apodos para referirse tanto al fundador del MALBA como a su esposa, Elina Fernández.

Les ponen un apodo muy feo, adelantó Angie Balbiani, generando expectativa en el estudio. Sin vueltas, la panelista terminó revelándolo: Yo lo voy a repetir porque le dicen ‘el gato y el viejo’”.

La confesión provocó una inmediata reacción de Pampito, quien apeló al humor para describir la situación: Eso está mal. Es una comedia de Carlos Paz. El gato y el viejo.

Según explicaron en el programa, quienes emplean esos sobrenombres consideran injusto el pedido para que Teresa deje de utilizar el apellido Costantini después de haberlo llevado durante gran parte de su vida.

En ese contexto, los allegados a la exesposa del empresario cuestionan los motivos detrás de la decisión. Desde diciembre que le está pidiendo esto y ella (por Elina) se quiere casar de blanco. No entienden por qué Eduardo, habiendo estado en pareja con otras personas, ahora tiene este capricho, señalaron en el ciclo.

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Cuánto tiempo estuvieron en pareja Eduardo y Teresa Costantini

En medio de la batalla judicial que hoy los enfrenta por el uso del apellido Costantini, volvió a cobrar relevancia la historia de amor que durante décadas unió a Eduardo y Teresa.

El empresario y la actriz se casaron en 1966, cuando ella tenía apenas 17 años, y permanecieron juntos durante 28 años. Fruto de esa relación nacieron cinco hijos: María Teresa, Mariana, María Soledad, Eduardo y Tomás. La pareja puso fin a su matrimonio en 1994.

A pesar de que pasaron más de tres décadas desde el divorcio, el vínculo volvió a quedar en el centro de la escena luego de que Eduardo iniciara acciones judiciales para que Teresa deje de utilizar el apellido con el que construyó gran parte de su carrera artística y profesional.

La disputa sumó repercusión en las últimas semanas y abrió un debate sobre la identidad, la trayectoria y el derecho a conservar un apellido llevado durante casi 60 años.

Eduardo y Teresa Costantini

     

 

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