Los Costantini, en guerra: los duros apodos que amigas de Teresa le pusieron a Eduardo y Elina

Según explicaron en el programa, quienes emplean esos sobrenombres consideran injusto el pedido para que Teresa deje de utilizar el apellido Costantini después de haberlo llevado durante gran parte de su vida.

En ese contexto, los allegados a la exesposa del empresario cuestionan los motivos detrás de la decisión. “Desde diciembre que le está pidiendo esto y ella (por Elina) se quiere casar de blanco. No entienden por qué Eduardo, habiendo estado en pareja con otras personas, ahora tiene este capricho”, señalaron en el ciclo.

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Cuánto tiempo estuvieron en pareja Eduardo y Teresa Costantini

En medio de la batalla judicial que hoy los enfrenta por el uso del apellido Costantini, volvió a cobrar relevancia la historia de amor que durante décadas unió a Eduardo y Teresa.

El empresario y la actriz se casaron en 1966, cuando ella tenía apenas 17 años, y permanecieron juntos durante 28 años. Fruto de esa relación nacieron cinco hijos: María Teresa, Mariana, María Soledad, Eduardo y Tomás. La pareja puso fin a su matrimonio en 1994.

A pesar de que pasaron más de tres décadas desde el divorcio, el vínculo volvió a quedar en el centro de la escena luego de que Eduardo iniciara acciones judiciales para que Teresa deje de utilizar el apellido con el que construyó gran parte de su carrera artística y profesional.

La disputa sumó repercusión en las últimas semanas y abrió un debate sobre la identidad, la trayectoria y el derecho a conservar un apellido llevado durante casi 60 años.