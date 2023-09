Feroz interna en Bailando 2023: la tremenda actitud contra los ex Gran Hermano

Al aire en Biri Biri, su programa en República Z, Stefano De Gregorio dio detalles de cómo nació ese grupo y explicó que, cuando se dio cuenta que iban a ir contra los ex GH, decidió darse de baja.

"La consigna del grupo que habían creado era juntarse a comer y charlar. De la nada, alguien le cambia el nombre al grupo. No voy a decir quién. Primero era 'Bailando' y después pusieron 'Bailando sin hermanos'. Todo lo hicieron para que se arme quilombo", contó el ex Chiquititas.

Embed

"No le presté atención al cambio de nombre hasta que me llamó mi mamá y me dijo que Ángel estaba contando que había un grupo de WhatsApp.... Ahí me fijé y me di cuenta que era nuestro grupo", siguió Grego.

De inmediato, el actor decidió salir. "Mandé un audio y les dije que me iba. 'Para juntarnos a comer, yo estoy... pero pero las dudas, yo me voy del grupo porque no me gustan estas cosas'", comentó el conductor de República Z.

Todo parece indicar que este el inicio de una guerra entre participantes del Bailando 2023, que seguramente seguirá generando revuelo.

Rating: LAM tocó su marca más alta y el Bailando 2023 sigue liderando en América

Tras el exitoso debut del día lunes, Marcelo Tinelli logró otro gran promedio para América TV en la noche del martes con la segunda gala del Bailando 2023.

El certamen de baile obtuvo un promedio final de 11.0 puntos de rating siendo el tercer programa más visto del día y ganándole cómodamente al Trece: Los 8 escalones registró 7.9 puntos y ATAV hizo 5.6 puntos.

Antes de ShowMatch, LAM con Ángel de Brito llegó a su marca más alta desde que está en el canal del cubito. Promedió 6.1 puntos y le ganó a su principal competidor, Bendita (El Nueve), que promedio 4.4 puntos.

El promedio más alto del martes lo obtuvo una vez más Got Talent Argentina (Telefe) que llegó a los 14.8 puntos de rating y luego la novela turca Traicionada marcó 11.3 puntos.