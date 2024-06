Feroz pelea entre La Tora y Furia en los camarines de Gran Hermano: "Casi vuelan piñas"

"Llega La Tora de maquillaje -leyó Pepe un mensaje de su fuente-, entró Furia, la empezó a bardear. Furia la fue a topetar. La Tora se paró, las maquilladoras las intentaron separar, entraron los productores".

Y siguió: "Furia a los gritos le dijo a La Tora: 'no pienso ir a ninguno de tus programas, y avisale al croto de (Diego) Poggi que no le voy a dar fama a él y menos a Georgina Barbarossa".

Ahí, las angelitas gritaron al unísono: "Noo". "Delira", sostuvo Marcela Feudale. "Esta piba tiene un agrande y una llenada de cabeza por la hermana (Coy Scaglione)", aseguró Yanina Latorre. "El otro día dijo (por Furia) 'no puedo salir a calle'", agregó la rubia.

Más adelante, Fede Bongiorno acotó más información de una "primerísima fuente": "Tora no la enfrentó, una señora. Pero sí Furia se le fue encima de la nada. Pedía que nadie grabe donde ella esté. Lo que pasó fue que La Tora le recomendó, como hace con todos, todos los chicos que salen cuentan que ella es una gran contención, porque les da consejos y demás. Ella le dio un consejo de seguir con el psicólogo y Furia se lo tomó a mal y dijo que no necesitaba ningún consejo de ella".

Martín analizó su pelea con Furia dentro de Gran Hermano y defendió su postura: "Es un tema de respeto"

Este lunes, en Gran Hermano (Telefe), el reciente eliminado Martín Ku analizó su paso por la casa más famosa del país y se enfrentó a Juliana 'Furia' Scaglione.

"Hay que remarcar que todos nos sorprendimos con la actitud de Martín cuando entró Marisol (su novia). Vos habías manejado bien el juego", comenzó diciendo Gastón Trezeguet. "Cuando te parás a hablarle a Juliana, eso te restó, porque no eras vos, nunca se te había visto así", acotó el conductor Santiago del Moro.

"Sí, era yo. ¿Si hablan mal de mi novia me voy a quedar callado? Pasa por el lado de que están hablando mal de una persona a la que quiero defender. Es un tema de respeto", se defendió el Chino.

"En eso tenés razón, pero como vos jugabas un personaje bueno, cristalino, tranquilo, por ahí, pararte, enfrentarte... ella ya insultaba a todo el mundo", destacó Ceferino Reato.

"Puedo ser una persona tranquila, pero tengo derecho a defender a la persona que quiero", respondió Martín. "El tema es la forma", dijo Laura Ufbal. "¿Dijeron que lo dije de mala manera?", se preguntó el exparticipante.

Ahí, intervino Furia, quien estaba sentada al lado del resto de sus compañeros: "Gracias. Los Bro jugaron de buenas mucho tiempo y son grandes maquiavélicos. Yo nunca supe de lo que hablaban ni cómo juegan, eso no significa que esté mal. Hubo tres veces en los cuales vos me gristaste y te paraste y hubo también jugadores que acá están sentados y no fueron sancionados. Sancionaron a Juliana. Hay toda una trayectoria dentro de nuestro juego. Entonces, vos no llegaste a los límites. Juliana llegó a sus límites y fue sancionada muy fuerte".

"La realidad es que está muy bien que te defiendas, porque está perfecto, porque te sale del corazón, pero los temas del corazón son los que nos hace perder un poquito nuestro juego, porque el mejor juego que tuvimos fue el de la cabeza", agregó.

"Yo creo que los Bro siempre se mantuvieron muy respetuosos, siempre trataron muy bien a todo el mundo", opinó, por su parte, Catalina Gorostidi.