Mauro Szeta presenta un impactante especial sobre el caso Jeremías Monzón en la pantalla de América

La Escena del Crimen: revelada por la IA

Utilizando tecnología de Inteligencia Artificial de última generación, el programa logra una reconstrucción hiperrealista que nos mete en la escena del crimen para descubrir detalles jamás revelados. No es solo un relato; es una experiencia inmersiva que expone la mecánica de un asesinato que desafió toda lógica forense.

El caso que sentó un precedente histórico

Aquel acto de sadismo no quedó impune en la memoria colectiva: fue el motor que impulsó el cambio en la ley de imputabilidad en Argentina. Mauro Szeta analiza el vacío legal, la ferocidad adolescente y la pregunta que nadie quiere responder: ¿Se nace o se hace un asesino?

Este domingo 10 de mayo al término de GPS, “MENORES INIMPUTABLES, SÁDICOS Y ASESINO" por la pantalla de América TV, una producción de Jotax y América TV. Algunas de las frases vertidas por las familias de Jeremías y de los menores asesinos a Mauro Szeta:

“Los asesinos de Jeremías no están arrepentidos” Aldo, abuelo de Jeremías

“El dolor más grande ver que uno de los asesinos sube videos y frases en las redes cuando supuestamente no debería tener celular” Aldo, abuelo de Jeremías

“No fui a ver a mi nieta M. y no sé si la voy a ir a ver” Irma, abuela de M, asesina de Jeremías

“La madre de M. lo entregó, ella no sabía que iba a quedar libre” Débora, tia de L., el menor asesino de Jeremías

“Ellos querían que Jeremías antes de morir, sufra” Diego Martini, abogado de la madre de Jeremías

“Al principio quería venganza pero Jeremías me dio fuerzas que haga una ley para ayudar a otros chicos a que no les pase lo mismo” Aldo, abuelo de Jeremías.