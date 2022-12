Flavio Mendoza, sacado: insultó al público tras una función

Embed

Mendoza subió al escenario cuando finalizó la obra. En ese momento, el coreógrafo comentó que recibió quejas de parte de algunas personas del público por las altas temperaturas.

"Acá hay 4 o 5 conch... que se quejan porque no tengo aire", dijo el creador de Stravaganza. "¡Poné un aire, rata!", le respondieron desde la platea. "No hay ningún circo que tenga aire. La próxima ¿sabés qué?... te vas lo de Reina Reech", retrucó el experto en danza.

En el programa de Crónica TV intentaron comunicarse con el coreógrafo, pero no respondió al llamado de la producción para aclarar lo sucedido en su escuela.

Flavio Mendoza blanqueó su pasado amoroso con futbolistas

Flavio Mendoza estuvo en la mesa de Juana Viale y sorprendió a todos con una fuerte confesión sobre su pasado sentimental.

La conductora le preguntó a la periodista Guadalupe Vázquez, que también estuvo invitada al programa, si había salido con algún futbolista: "¿Vos saliste con un futbolista alguna vez?". Ante la consulta, la figura de LN+ no reveló:"Una vez, pero no voy a decir el nombre".

La conversación lo llevó al coreógrafo a contar que él también tuvo amoríos con jugadores. "Yo también salí con futbolistas, con 4. Nunca voy a decir los nombres, los voy a llevar a la tumba... pero es de River", reveló.

"Como sacas titulares Flavio, eh", comentó Benjamín Vicuña al escuchar al creador de Stravaganza. "Fue un touch and go, no salí", aclaró Mendoza.

El coreógrafo precisó que la sexualidad en el futbol se vive con tabú. "¿Sabes cuántos gays hay en el fútbol? Los compañeros los cuidan, yo sé que los cuidan porque el entorno es tan machista", cerró.