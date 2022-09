Flavio Mendoza blanqueó su pasado amoroso con futbolistas

La conversación lo llevó al coreógrafo a contar que él también tuvo amoríos con jugadores. "Yo también salí con futbolistas, con 4. Nunca voy a decir los nombres, los voy a llevar a la tumba... pero es de River", reveló.

Embed

"Como sacas titulares Flavio, eh", comentó Benjamín Vicuña al escuchar al creador de Stravaganza. "Fue un touch and go, no salí", aclaró Mendoza.

El coreógrafo precisó que la sexualidad en el futbol se vive con tabú. "¿Sabes cuántos gays hay en el fútbol? Los compañeros los cuidan, yo sé que los cuidan porque el entorno es tan machista", cerró.

flavio mendoza 2.jpg

Quién es el nuevo novio de Flavio Mendoza

Flavio Mendoza está atravesando un excelente presente profesional y personal. Este año, se prepara para celebrar los 10 años de Stravaganza, el espectáculo que marcó un antes y un después en su carrera.

En el plano sentimental, el coreógrafo está muy enamorado de su nueva pareja, Waldo Gómez.

¿Quién es? Waldo tiene 22 años, es entrerriano y está en pareja con Flavio desde hace un año y medio.

El coreógrafo y el joven se conocieron por medio de TikTok.

La primera cita fue el teatro, donde Flavio estaba ensayando un espectáculo.

“Es la persona más sana y dulce”, dijo el creador de Stravaganza hace unos meses cuando confirmó el romance.