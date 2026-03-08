Floppy Tesouro fue dada de alta tras su preocupante internación: el emotivo mensaje

Tesouro se fotografió en el frente del sanatorio Otamendi y expresó aliviada desde sus historias en lnstagram: "Dada de alta después de 48 horas en el día de la mujer! Ahora a descansar y recuperarse".

Además, compartió otro mensaje por el Día Internacional de la Mujer que se conmemora el 8 de marzo: "Las mujeres que me inspiran todos los días. Mi mamá, ejemplo de amor y fuerza. Mi hija, mi motor, mi alegría y mi mayor aprendizaje. Tres generaciones unidas por el amor".

El sábado Floppy Tesouro compartió una serie de imágenes desde el sanatorio Otamendi donde fue internada y explicó qué fue lo que le sucedió.

“Quería contarles que estuve un poco desaparecida estos días porque estoy internada por el cuadro que ya les había comentado: Neuralgia del trigémino, muy doloroso. Ya estoy medicada y controlada”, describió la modelo en sus historias.

En las imágenes se la puede ver con un suero colocado en su brazo y recostada en una cama del noscomio, agradeciendo el cariño de la gente y acompañamiento de su familia y los médicos.

“Gracias al equipo médico, a mi familia, amigos y a todos ustedes por sus mensajes con tan linda energía”, precisó la modelo, quien estuvo acompañada de cerca por su pareja Salvador Becciu y su hija Moorea.

"Mi enfermerita preferida. Ella me cuida. Teníamos otros planes para el cumple mes pero acá estamos, en las buenas y en las malas", escribió Floppy con una foto de la pequeña sirviéndole un vaso de agua.

Según indica su definición, la neuralgia del trigémino es un trastorno crónico que causa dolor facial intenso, punzante o tipo descarga eléctrica, generalmente de un solo lado.

Es provocado por la compresión del quinto nervio craneal, a menudo por un vaso sanguíneo. Los ataques duran segundos o minutos, desencadenados por acciones leves como hablar o comer.

