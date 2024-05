La palabra de Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña tras la falsa boda en el Teatro Colón: "Una locura más"

En esta nueva entrega de la historia creada por Shondaland y Jess Brownell, el personaje de Colin Bridgerton (Luke Newton) se pregunta si lo que siente por Penelope Featherington (Nicola Coughlan) es amistad o algo más.

Si estos personajes buscan respuestas, Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña, Occhiamin, pasaron de tener buena onda en una pista de baile a vivir una gran historia de amor.

Embed

Los conductores de Luzu Tv, en pareja en la vida real, fueron los elegidos para la falsa boda y dieron el sí vestidos muy elegantes y en un ambiente como si fuera un real casamiento.

Tras ese increíble momento, Flor Jazmín Peña y Nico Occhiato dialogaron con PrimiciasYa y expresaron sus sensaciones sobre este particular evento que los tuvo como protagonistas.

"Me pareció una locura y muy divertido, no se pueden hacer bodas en el Colón", indicó la bailarina. A lo que Nico comentó: "Una locura más de nuestra vida".

"Está hermosa, la veía y no lo podía creer", dijo el conductor muy enamorado. Y Flor Jazmín se sinceró: "No quise que me vea antes de salir por más que sea una falsa boda".

"Estaba nerviosa y con ganas de verlo a los ojos, siempre me da paz", cerró ella mirando a su novio. En tanto, la segunda parte de Bridgerton se estrenará en Netflix el 13 de junio.

Flor Jazmín Peña le respondió contundente a Agustín Franzoni y confirmó si lo engañó con Nico Occhiato

Agustín Franzoni se muestra muy dolido en público con su ex Flor Jazmín Peña por su separación y a los meses ella blanqueó su noviazgo con Nico Occhiato.

En este sentido, la bailarina contestó a los picantes dichos de su ex en una nota con el ciclo Socios del Espectáculo, El Trece, y confesó si lo engañó o no con su actual compañero de trabajo en Luzu Tv.

“Vi lo que dijo. Yo repito lo que digo siempre, ni loca voy a hablar mal de Agus. No tengo nada malo para decir. Él fue una gran persona conmigo y creo que yo fui una gran persona con él”, indicó Flor Jazmín Peña sobre las declaraciones de su ex novio.

“Pasaron cosas que son un garrón pero que no tienen nada que ver con infidelidades, que tiene que ver con un desamor y que encima me enamoré de otra persona que se conocían", continuó.

Y dejó en claro las razones por las que decidió separarse de Franzoni y que no había tenido nada con Occhiato antes: "La realidad es que no hubo traición. En el momento en que me di cuenta no me pasaban cosas por un lado y por el otro sí tal vez me podían pasar, que también eran dudas y no sabía, la primera persona con la que lo hablé fue con él".

"Siempre tuvimos un vínculo honesto y sincero. Yo no me puedo hacer cargo de lo que la gente piense o diga”, admitió Flor Jazmín Peña.

"Es un momento de duelo y para mí por eso no tenemos comunicación, que me parece lo mejor. Soy la responsable de haber cortado ese vínculo, estaba todo bien pero no podía seguir como pareja", aseguró. Además, afirmó al respecto: "No sé qué pasará con el vínculo porque teníamos una amistad de antes”.

Y sobre la posibilidad de casarse a futuro con Nico Occhiato, Flor Jazmín Peña admitió: “Hemos charlado lo del casamiento en el programa, pero no entre nosotros. Me parece que tiempo al tiempo. Igual, si es una excusa para celebrar el amor y la alegría de un buen momento, bienvenido sea”.