Flor de la V contó el desubicado comentario que le hizo Mirtha Legrand

“A mí me llamaron el mismo día porque claramente se les había caído el invitado. Me llamaron a las diez de la mañana un lunes y yo era una chica jovencita. Tenía 20 años, había salido el domingo y estaba desnucada”.

La recibieron dos maquilladoras que no la dejaron con a ella le hubiera gustado, sino con un maquillaje sobreactuado y blanco por demás. Pero todo empeoró cuando Mirtha la presentó: "Me anunciaron. Era ‘Florencia de la Vega’ antes de que me corten el nombre. Salgo y en ese momento había una escalera. Tenía un vestidito de encaje que había comprado en la Casa del Teatro. Estaba blanca como una china, no saben lo que era”, relató.

“Mirtha dice ‘ay, mirá lo que es, si no fuera porque no tiene cadera no te das cuenta que no es mujer’”, contó que le dijo la legendaria conductora apenas la vio.

Además, Florencia recordó que el plato principal fueron unos espaguetis y que comió poco: “Me moría de hambre y terminé en un Pumper. Ese día aprendí dos cosas: que hay que ir maquillada y que a lo de Mirtha hay que ir comido”, finalizó con humor.

Embed

Tras su enojo con Intrusos, Susana Giménez llamó a Flor de la V

Después del enojo de Susana Giménez con Intrusos días pasados, cuando no quiso mandarle un saludo de bienvenida al programa a Flor de la V, anoche la diva se comunicó con la flamante conductora del programa insignia de América TV, pero no precisamente para reclamarle algo sino todo lo contrario.

Así, minutos antes de terminar el programa de este jueves, Flor de la V develó que anoche varias personas, entre ellas la gerente del canal Fernanda Merdeni y el negro Moyano entre otros, le avisaron que la diva estaba buscando su teléfono. "La primer puteaada del año, dije..." deslizó graciosa como siempre Flor, para luego contar que Luis Cella (hijo) desde Los Ángeles le mandó mensaje hermoso de Susana Giménez, poniéndolas en contacto.

De esta manera, Flor de la V relató que Susana Giménez le mandó un mensaje hermoso "Felicitándome por el debut, agradeciéndome por las palabras que tuve hacia ella, porque de verdad como yo lo dije y lo vuelvo a repetir acá: ésta es una nueva gestión, me acabo de sentar... empiezo a comandar este programa y la verdad que para mí es un placer".

Al tiempo que agregó "Yo no sé lo que haya pasado en el pasado con ella en esta silla o en este programa, pero a partir de ahora yo lo dije: para mí Susana Giménez es una estrella máxima de este país que ha empezado de abajo, que ha atravesado por un montón de situaciones y sigue vigente más que nunca, sigue siendo una diva indiscutida de los argentinos... como Mirtha (Legrand) que también lo es, que es una estrella del cine nacional, y acá las voy a cuidar".