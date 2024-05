Flor Peña bancó fuerte a Jey Mammon tras el fallo de la Justicia en favor de Lucas Benvenuto

Embed

"Jey no perdió un juicio. El juez no quiso investigar las pruebas que él había presentado", declaró Flor Peña con firmeza con respecto a la denuncia de Mammon contra Benvenuto por calumnias e injurias.

Y agregó contundente: "Él (Jey) está muy bien, yo creo que él va a salir de esta porque tiene la verdad. Es una gran y hermosa persona. Lo quiero y lo conozco mucho, sé de su calidad y su calidez, va va a estar bien".

"Esta fue una prueba más en su vida pero estará bien, ya pasó", concluyó la actriz. Cabe recordar que la Justicia absolvió a Benvenuto por la denuncia de por calumnias e injurias que había presentado Jey Mammon en su contra, noticia que compartió el propio joven desde las redes sociales.

Flor Peña se mostró terminante frente a las críticas que tuvo Guillermo Francella al hablar de Javier Milei

Hace algunos días Guillermo Francella habló en apoyo al gobierno de Javier Milei y esto despertó una ola de críticas en sus colegas. En medio de la polémica, Florencia Peña se expresó al respecto y fue categórica con sus palabras.

La actriz fue invitada al programa de streaming conducido por La Negra Vernaci y Humberto Tortonese en Olga, y allí manifestó su postura en torno a lo que estaba viviendo su colega y compañero de tira durante muchos muchos años.

"Guille y yo pensamos distinto. Pero lo adoro, le tengo un gran cariño. Hablé con él en estos días por todo lo que estaba pasando. Esta cosa de que a cada actor que aparecía en escena le preguntaban qué pensaba de lo que dijo... Y claro, lo que él dijo fue una vez y se replicó mil veces", comenzó.

Luego habló más en profundidad y analizó: "Hubo un ensañamiento en querer que todos opinemos sobre lo que dice el otro. Y yo creo el foco no tiene que estar puesto en qué opinamos nosotros porque no le cambiamos la vida a la gente, yo no soy funcionaria y él tampoco".

"Estamos desviando el foco, cuando es que el INCAA está cerrado en este momento, y nos estamos dedicando a ver quién le pega o no a Guillermo. No es por ahí. Cada uno puede pensar lo que quiere. Yo convivo con mucha gente que está en las antípodas de mi pensamiento, y puedo no solo trabajar, soy amiga", cerró la protagonista de Casados con Hijos.