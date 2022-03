Flor Vigna hizo una fuerte confesión sexual sobre su relación con Luciano Castro y... ¿le tiró un palito a Nico Occhiato?

Luego agregó: “Entre amigas coincidimos que después de algún tiempo sola es normal volver a tener vergüenza de estar desnuda en frente de alguien. Es como un recomenzar. Y tal vez fue así que redescubrí ese universo. Me redescubrí a mí misma por un nuevo amor”.

“Pasó con Lucho. Cuando él me dijo: ´Qué lindo que es ese lunar que tenés ahí´, yo me enamoré de ese lunar. De un lunar al que jamás le había puesto atención. La conexión con otro, con su mirada, con su piel, te hace percibirte de otra forma. Y todo, hasta el entrelazamiento de los cuerpos, comienza a tener otra connotación. El morbo te resulta banal y lo que sentís, lo que pasa entre los dos, pasa a ser místico”, contó Vigna sobre su intimidad con Luciano Castro.

FLOR-VIGNA-LUCIANO-CASTRO.jpg

“Lucho tiene algo muy lindo. De cuidado, de preguntar qué quiero y necesito”, remarcó. “Me enseñó a amarme y a que yo también puedo ser mimada... Un día me miró desnuda y me dijo: ´Nunca te operes´. No dejo de aprender de él y de sus miradas”, cuenta. Lo intuye. “Miro a Lucho y pienso: ´Yo te conozco de otra vida´. Tenemos demasiado en común”, añadió.

Luego hizo foco en aspectos más terrenales. “Hay muchos puntos en común en nuestras historias. Los dos venimos de familias muy humildes. De chico vivió en el mismo barrio que yo. Claro que no nos cruzamos por la diferencia de edad (19 años) pero hablamos de los mismos lugares: el Club All Boys, el Argentinos Juniors y el bar Tokyo, que tanto hemos frecuentado en diferentes etapas”, dijo.

“Además, nuestras carreras empezaron en formatos parecidos (Combate y Jugate conmigo): chicos desenvolviendo sus personalidades en un contexto de equipo y abriéndose camino hacia otros ámbitos como el de la actuación, por ejemplo. Él, como yo, es muy productor de lo que hace a través de la cooperativa que mantiene con amigos y pasamos horas hablando de nuestras metas”, comentó.

“La historia que empezamos a escribir juntos en esta página en blanco es la de un chabón que tiene amor por la vida. Que tiene ganas de vivir”, destacó. “Y lo que me juega a favor, con todo esto, es que él vivió 19 años más que yo. Entonces me hace valorar todo esto que me está pasando aquí, ahora. Me cuenta sus experiencias. Me motiva. Y a mí, ese punto de vista de un artista que admiro tanto y que ya pasó tantas cosas, es inédito. Algo que nunca nadie me dio”, relató.

flor vigna y luciano castro 2.jpg

Flor Vigna contó cómo está su relación con Nico Occhiato

Sobre lo su relación con Nico Occhiato, manifestó: “Creo que me equivoqué. Que nos equivocamos... En su momento cometí el error de vivir para el otro. Estaba tan convencida de que era el hombre de mi vida que di todo y más. Pensar que nada tiene sentido sin el otro. Ves que es todo o nada con esa persona y eso es realmente muy peligroso”.

“Hoy, Nico y yo estamos en un gran momento. Hablamos mucho por temas de laburo y tenemos súper claro que vivimos siete años muy lindos y que las últimas dos veces que volvimos no fueron necesarias. Hoy no puedo decir que somos amigos como con Tavito, por ejemplo, pero sí que si necesita algo yo estaré ahí. Y viceversa”, contó

“Eso es también lo que me gusta del vínculo entre Lucho y Sabri. Es fundamental mantener el respeto y la buena comunicación con quienes fueron muy importantes en nuestras vidas”, señala. “Lucho y yo tenemos otra frase de cabecera: ´Hablando seremos enormes´”, cerró Flor Vigna.