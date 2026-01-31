Zaira Nara habló por primera vez de Robert Strom y reveló si hay romance realmente

Embed

"Me parece que el amor de verano para que tenga el título de amor, tiene que tener como esa ilusión enorme de decir 'encontrémonos siempre en este mismo lugar, vacacionemos siempre en esta misma hora, en este mismo lugar, en este mismo atardecer'. Creo que es un poco eso, como ese juego más infantil de construcción'", argumentó entonces la morocha sobre sus aspiraciones para construir un verdadero amor de verano: algo que según dio a entender no se generó con el francés.

"Puede ser un chongueo de verano, una amistad de verano", aclaró entonces y deslizó que le resulta "más divertido" llamarlo de esa manera, restándole formalidad a la relación.

Fue allí cuando Ponce quiso saber cuánto duró su "chongueo de verano con el francés", a lo que la modelo advirtió que lo que fueron realmente "novios", los puede contar "con los dedos de una mano", y el resto ni siquiera llegaron a ser una relación legal. "Estoy sola y está bueno conocer gente", sentenció entonces con su habitual sonrisa y sus declaraciones políticamente correctas para dejar en claro que a pesar de que se la vio muchas veces con Strom, por el momento no hay blanqueo alguno ni nadie para presentar bajo el título de "romance", y mucho menos de "novio".

Cuál fue la incómoda reacción de Zaira Nara cuando Yanina Latorre le preguntó por Robert Strom

Yanina Latorre volvió a demostrar que tiene un radar infalible para incomodar y generar momentos virales al aire. En esta oportunidad, la protagonista involuntaria fue Zaira Nara, quien quedó en el centro de la escena durante una emisión del streaming de DGO, a comienzos de enero, cuando la conductora de América TV lanzó una pregunta sin anestesia sobre su vida sentimental y, puntualmente, sobre su vínculo con el empresario francés Robert Strom.

Todo ocurrió mientras el programa avanzaba de manera distendida y el chat comenzaba a ganar protagonismo. Fue allí donde Yanina decidió meterse de lleno con un comentario picante que no pasó inadvertido, desde el chat del programa. La reacción de Zaira fue inmediata: entre risas nerviosas y con evidente sorpresa, pidió que silenciaran a la usuaria y, con un guiño cómplice al resto del equipo, deslizó con ironía: “¿La dejamos que haga una pregunta?”.

Lejos de suavizar el tono, la consulta fue directa y sin rodeos. “¿Seguís con Robert? Es muy caño”, disparó Latorre, fiel a su estilo frontal. La encargada de leer el mensaje fue su hija Lola Latorre, quien también formaba parte del ciclo. Al escucharlo en voz alta, Zaira no pudo evitar el comentario cómplice: “¿Es muy caño? Agregó eso como para suavizarla”, lanzó, generando risas en el estudio.

Sin embargo, detrás del humor, la modelo optó por una postura prudente. Evitó dar definiciones concretas y buscó esquivar la situación con elegancia. “No puedo responder. Yani, después mandame un inbox”, expresó, marcando un límite claro frente a la exposición pública de su intimidad. Aun así, dejó trascender cómo vive este momento personal: “Yo voy de a poco. Soy muy lenta para los comienzos de los vínculos y acá es como un cachetazo”, confesó, dando a entender que se encuentra en una etapa de cuidado y cautela.

El intercambio no quedó ahí. Atenta al clima que se había generado, Lola volvió a la carga con una repregunta más suave pero igual de reveladora. “Pero vos estás muy tranqui, ¿conociendo?”, quiso saber. Esta vez, Zaira eligió responder sin rodeos y confirmó lo que muchos intuían: “Sí, estoy muy tranqui y conociendo”.

El momento no tardó en replicarse en redes sociales, donde los usuarios debatieron tanto la audacia de Yanina como la reacción de Zaira, que logró sortear la incomodidad con humor y mesura. Una vez más, una intervención filosa bastó para instalar el tema y dejar en evidencia que, cuando Yanina Latorre pregunta, nadie sale ileso del todo.