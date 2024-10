Lizardo Ponce y su novio se mostraron muy apasionados en un evento: las fotos

benjamin vicuña evento campari.jpg

También dijeron presentes otros famosos como Benjamín Vicuña, Florencia Torrente, Violeta Urtizberea y Minerva Casero, entre otros artistas, que pasaron por al alfombra roja.

Se notó un clima de total distensión donde los asistentes disfrutan de un set de música, divertidas charlas y tragos de la marca organizadora del evento.

Benjamín Vicuña habló de la escandalosa separación de Pampita y Roberto García Moritán: "Trato de..."

Este martes, en LAM, América Tv, el actor Benjamín Vicuña habló de la reciente separación de su exmujer Pampita y Roberto García Moritán.

"Es ineludible que te pregunte por todo lo que está pasando con Pampita, que es una de la mamá de tus hijos. Obviamente a partir del Martín Fierro que hiciste ese furcio se tejió un montón de novela alrededor de esto, qué te pasa a vos cuando lo escuchás, cuando lo ves", le consultó el conductor Ángel de Brito.

"Es un tema delicado. Me cuesta despegarme de una situación que sé, por experiencia propia, que en la intimidad ya es un montón. A eso hay que sumarle el ruido exterior, lo mediático, lo que dicen, lo que dejan decir. Yo solo... puedo comentarles que somos una familia", comenzó diciendo el artista.

"No tengo un rol más que acompañar desde la crianza de mis hijos y ser un buen equipo. Todo el resto no me corresponde", resaltó. Además, agregó: "Trato de enviar la mejor de las ondas para los verdaderos protagonistas que puedan superar esto de la mejor manera".

Ahí, Ángel le comentó: "Sabemos que Caro sufre mucho las separaciones, vos también las pasaste. Qué te pasa a vos en esos momentos cuando estás en el medio del maremoto".

"Lo que le pasa a todas las personas que viven un momento así", le respondió. "Es una tarea muy grande para además tener que convivir con el exterior, con la prensa, que es parte de lo nuestro, es parte de nuestro trabajo", cerró Vicuña.