Fuerte mensaje de la ex suegra de Paulo Londra sobre su posteo sobre el dinero

“No creo que lo haya dicho por mí. Sabe cómo es mi vida y si hay algo que no me sobra es tiempo. Y lo que menos quiero es más problemas. Qué bueno que esté bien económicamente. Eso da tranquilidad al bienestar de sus hijas y lo celebro. Nada mejor que los hijos estén bien. Creo que cualquier persona que siga mal asesorada y no tome las riendas de sus asuntos y asuma las consecuencias de sus acciones, va a seguir teniendo más problemas de diferentes índole", escribió Marina, la madre de Rocío Moreno.