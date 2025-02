Furia analizó la casa de Gran Hermano y liquidó a Chiara por su actitud con Ulises

“Chiara lo expuso bastante a Ulises en todo momento así que me resulta raro que hoy esté bailando con el. Muy de falsa”, disparó tomando partido por el joven de Córdoba.

Acto seguido, expresó: “Lamentablemente no está copado porque el público lo está viendo pero si, todos van a ir contra Ulises. A mí me ha pasado en mi juego que es por semanas, te van a ir buscar y cuando ven que no te sacan, van a probar con otro”.

“Si es su personalidad o juego no lo sé. Tiene una prioridad que es que actriz", agregó minutos más tarde definiendo a Mancuso como el "joker" de la casa.

Chiara se hartó, explotó con todo y le declaró la guerra a Ulises en Gran Hermano 2024

Chiara Mancuso se cansó de Ulises Apóstolo y explotó con todo en Gran Hermano 2024 (Telefe). La morocha lo acusó de intentar usarla para sacar provecho en el juego y le declaró la guerra.

En una charla con Luz Tito, Luciana Martínez y Martina Pereyra, la hija de Alejandro Mancuso expuso al cordobés.

"Ayer discutí con Ulises porque me quería convencer de que yo vaya contra ustedes (Luz y Martina). Cuestión que yo no lo voy a hacer. Yo le dije que no iría contra vos (por Martina) sin motivos. Cuando te voté, vos sabes por qué lo hice. Hoy no voy a hacer lo que me diga Ulises. En la casa me manejo por lo que yo creo y por mis convicciones. Se dio cuenta que no me puede manipular y se me pone en contra", detalló.

"No le den tanta cabida porque es un careta. Me llena de bronca cómo se maneja con la gente. Lo les digo que no le hablen más, pero les aconsejo que lo tomen con cautela", siguió.

Chiara remarcó que lo enfrentará en el vivo, de ser necesario. "Si tengo que hablar con Santiago en la gala, lo voy a hacer. Ayer cruzó un límite. Se mete con la vulnerabilidad de las personas. Se quiere meter en lugares que no están buenos. No va con mis códigos y mis convicciones. Le quiero bajar los humos. ¿Quién se cree que es?", cerró, profundamente angustiada por las peleas que tuvo con el cordobés.