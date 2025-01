Quién fue el último participante eliminado de Gran Hermano 2024

El conductor Santiago del Moro ingresó virtualmente a la casa y anunció que Brian bajaba de placa. El vendedor ambulante pudo desarmar su valija al obtener el 0,6 por ciento de los votos.

Luego, el presentador volvió a entrar e informó que Ulises y Luciana seguían una semana más. El cordobés sacó el 2,1 por ciento de los votos y Martínez, el 2,52 por ciento.

También les comunicó a Chiara y a Jenifer que podían desarmas sus valijas. Mancuso obtuvo el 2,9 por ciento de los votos y Lauría, el 6,7 por ciento.

Más adelante, bajaron de placa Claudio y Juan Pablo. 'Papucho' sacó el 10,6 por ciento de los votos. En tanto, el correntino obtuvo el 15,9 por ciento.

Minutos después de la medianoche, Del Moro reveló que Giuliano quedaba eliminado del reality. El novio de Jenifer se fue del certamen al sacar el 68,6 por ciento de los votos.

Embed

Entre el deber y el querer: Chiara volvió a quebrarse al hablar de Giuliano en Gran Hermano 2024

Chiara Mancuso está enamorada. La participante de Gran Hermano 2024 (Telefe) decidió ir contra Giuliano Vaschetto después de sufrir una desilusión amorosa, sin embargo sus sentimientos son más fuertes.

"Me siento mucho mejor y vengo bien, haciendo un trabajo fuerte, emocional", comenzó diciendo en el confesionario. "Lo de la placa me pegó, por más que yo tenga claro lo que tengo que hacer con respecto a Nano. Quiero verlo salir por la puerta. Pero es difícil para mí, yo lo quiero a él", dijo entre lágrimas.

Y siguió: "Es difícil ir en contra, lo voy a hacer, pero tengo que estar preparada".

Luego, Mancuso recordó cuando ingresó a la casa más famosa del país: "Fue una de las personas, junto con Ulises (Apóstolo) y Jeni (Lauría), con la que más confianza logré".

"Yo no quiero hacer campaña para que se vaya él porque no va con mis valores. También quiero dejarle en claro a la gente que no me estoy tirando para atrás. En el camino voy a tener contradicciones, pero prefiero venir a hablarlas acá y no exponerlas en la casa".

Más adelante, expresó: "Yo hice un trabajo interior para que no me afecte verlos juntos (por Nano y Jenifer). Estoy trabajando todo a full, todo el tiempo, pero evidentemente está doliendo la situación".

"Me hace falta ese cariño que recibía de Nano, no lo encuentro en la casa. Extraño eso", se sinceró.