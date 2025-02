Gastón Trezeguet tildó de hipócrita a Furia tras su regreso a Gran Hermano 2024: "Trata de..."

"No, chicos. Las disculpas se piden a cada uno. Todo bien, yo voy a soltar cuando me pidan a mí las respectivas disculpas, porque Furia se la dio de que yo bajaba la cabeza con Telefe y ella terminó agachando la cabeza", disparó el productor.

"¿No era que no quería saber nada con los medios? ¿Dónde está ahora? Agachadita haciéndose la buenita, tratando de tener un lugar", siguió filoso.

"Una hipocresía absoluta. Perdón, pero estoy a dieta", dijo con humor.

Embed

Furia analizó la casa de Gran Hermano y liquidó a Chiara por su actitud con Ulises

Este viernes Furia debutó como panelista en la Noche de los Ex (Telefe) y sorprendió con categórico análisis sobre la casa, que tuvo como principal punto a Chiara Mancuso.

Mientras se mostraba la clásica fiesta de los viernes, Juliana vio bailando muy amistosos a Chiara y Ulises, lo cual le generó ciertas sospechas acerca de la jugadora.

“Chiara lo expuso bastante a Ulises en todo momento así que me resulta raro que hoy esté bailando con el. Muy de falsa”, disparó tomando partido por el joven de Córdoba.

Acto seguido, expresó: “Lamentablemente no está copado porque el público lo está viendo pero si, todos van a ir contra Ulises. A mí me ha pasado en mi juego que es por semanas, te van a ir buscar y cuando ven que no te sacan, van a probar con otro”.

“Si es su personalidad o juego no lo sé. Tiene una prioridad que es que actriz", agregó minutos más tarde definiendo a Mancuso como el "joker" de la casa.