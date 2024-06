Furia de Gran Hermano arremetió contra una panelista de Bendita: "Defensora de pobres"

"¿Pero no entendés que es un reality show y que somos personajes? Demasiado que estoy acá sentada y tenés la posibilidad de hablar conmigo", agregó.

"La verdad es esta: ¿no te gustó mi personaje? Te lo recontra acepto. Que disparé 16 veces a gente y pude sacar a los jugadores gracias a que la gente me apoyó, la verdad es que lo tenés que aceptar. Ahora, no te gustó mi personaje y mi juego, listo, no pasa nada. Ahora, mis maneras y mis modos, solamente el que dice 'basta' es Gran Hermano", siguió la tatuada.

Más adelante, Scalora expresó: "Un montón de gente que salió en El debate se sentó y dijo 'sí, la verdad una cag.., re pifié, estuve mal, pido disculpas'. Honestamente, a mí me hubiese gustado...". Ahí, Furia la interrumpió y dijo: "Yo ya pedí disculpas, pasa que vos no ves los programa donde las pido".

"Lo del HIV no fue una disculpas", sentenció la panelista. "Disculpame, pero sí lo fue. Me parece que te estás tomando todo muy personal, te recomiendo que leas el libro de Los cuatro acuerdos", le sugirió burlona la exjugadora del reality.

Mauro Dalessio reveló la charla íntima que tuvo con Furia tras su salida de Gran Hermano

Mauro Dalessio y Furia vivieron una relación muy particular dentro de la casa de Gran Hermano (Telefe) que culminó con una pelea muy agresiva que tuvo como consecuencia una sanción infinita para la entrenadora.

Ahora, ambos están afuera de la competencia, y el joven finalmente contó la intimidad de su reencuentro con Juliana luego de todo lo que vivieron dentro de la casa.

Lo cierto es que durante la gala en vivo ambos tuvieron algunos cruces que dejaron en evidencia que aún hay muchas rispideces, pero Mauro se enfocó en lo que sucedió detrás de cámaras.

“El lunes vino, nos saludamos profesionalmente, como corresponde. Me preguntó si la extrañé, cagándose de risa. Me puse un poco incómodo y le dije que no pasaba nada, que entendíamos que esto era tele y show, que se quede tranquila", confesó Mauro.

Luego aseguró que le gustaría tener una charla más profunda con ella y reconoció: “Después seguramente en algún momento hablaremos. Yo de mi parte igual, es lo mismo que vengo diciendo desde que salí, no quiero ningún tipo de vínculo, relación, nada. Pero si me gustaría cuando estemos los dos más tranquilos, hablar un poco para que termine bien".