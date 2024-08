Furia de Gran Hermano se peleó con su hermana Coy: las pruebas que confirman el alejamiento

"¿Qué hay de cierto con que Furia y Coy no se siguen más en Instagram?", quiso saber un usuario. “No se siguen más. Coy borró las destacadas con FU. ¿Se le acabó el currito?”, respondieron desde las redes de LAM (América TV).

Cabe recordar que Coy levantó muchísimo el perfil cuando su hermana quedó eliminada del reality. La mujer había acusado a la producción del programa de hacer fraude en las votaciones.

Además, había trascendido que Coy utilizaba el nombre de Furia para hacer ciertos negocios. Uno de ellos fue el del retiro espiritual que había intentado organizar.

furia scaglione y coy_peleadas_historias el ejército de lam.jpg

Furia de Gran Hermano mete presión para el Cantando 2024: el video que se volvió viral y enloqueció a sus fans

En los últimos días, Ángel de Brito fue adelantando en el ciclo LAM, América Tv, el borrador de las figuras que están en carpeta para integrar la nómina del Cantando 2024.

"Manzana (Federico Farías), Emma Vich, Furia, el Conejo Alexis Quiroga y Coti Romero", fueron los nombres de los ex participantes del reality Gran Hermano que dio el conductor que están siendo considerados para sumarse al certamen.

"La Tora (Lucila Villar) me dicen que está cerrada para Gran Hermano 2025", aclaró Ángel de Brito sobre el futuro televisivo de otra ex GH.

Lo cierto es que en medio de que su nombre suena fuerte para estar en el Cantando 2024, Juliana Furia Scaglione compartió un video en las redes sociales que se volvió viral e ilusionó a su fandom.

En el mismo se la puede ver con una peluca cantando el clásico de Queen, The Show Must Go On, y su entonación del tema de la icónica banda que lideró Freddie Mercury emocionó a todos sus seguidores.

Al escucharla, los fanáticos de la tatuada hacen fuerza para que finalmente la polémica ex GH pueda estar en la próxima edición del Cantando. Veremos qué sucede.