Furia apuntó a María Becerra, los fans le pararon el carro y quedó expuesta de la peor manera

"Emma Vich me invitó al lanzamiento de Borracha de María Becerra. Yo le digo '¿está seguro?'. Y me dice: 'Sí, me invitaron, si querés venir, vení'. Entonces fui, como cualquier ser humano común entramos esperando a que en algún momento caiga María Becerra, y nunca vino", sostuvo.

De hecho, Furia afirmó que tuvo que subirse al escenario y suplir la ausencia de María Becerra. "Nos subimos al escenario Emma y yo. Nos comimos toda la noche ahí. Jamás pensé que me iba a subir al escenario de la Plop y así fue. No sé por qué no fue pero no está bueno dejar pagando a la gente. Yo tuve que divertir a su gente...", manifestó.

Ante las declaraciones de la ex Gran Hermano, los fans de María Becerra reaccionaron y le explicaron que se trató de una fiesta temática, que no incluía la participación de la artista.

image.png

image.png

image.png

"Ella piensa que una fiesta temática de un artista significa que el artista efectivamente va a estar ahí no se puede ser tan plateada", "Alguien que le avise que si en la Plop van a presentar el tema de María Becerra, no significa que ella debía estar ahí", "Furia fue engañada a la fiesta Plop... que risa, nadie le dijo que no iba María Becerra", "Que desconsiderada María Becerra al no suspender su gira por España para ir a la Plop", fueron los comentarios de los usuarios en Twitter tras los dichos de la estratega.

Esta semana, María Becerra anunció que se iba de la red social X por el constante hostigamiento de los haters. Al hacerse eco de la noticia, Furia decidió atacarla duramente y hasta hizo una fuerte acusación.

Mientras discutían sobre el tema en el programa de streaming Toda (Carajo), Juliana decidió contar la mala experiencia que tuvo con la cantante cuando fue al evento por el lanzamiento de uno de sus temas.

Como si eso fuera poco, más tarde el recorte del programa fue compartido en las redes y Juliana no dudó en aparecer nuevamente. "Gracias María por el tema perreo furioso y el arco de artemisa que te recuerdo, no es tuyo! Abrazo a tu manager", comentó.