Furiosa defensa de Eial Moldavsky a Nati Jota por la frase del sexo entre hermanos: "A todos los giles..."

Esto generó un fuerte repudio en las redes a lo que Nati Jota grabó un video en sus historias de Instagram donde intentó aclarar polémica frase sexual.

"No lo pongo en Twitter porque es hablar con una pared o muchas paredes", comenzó su descargo sobre sus dichos que generaron tanta polémica.

Y añadió: "Dije jodiendo en el programa, que estaban hablando de qué onda estar con un primo segundo, qué nivel de familiar... Y yo dije: ‘che y con un hermano? Es cultural jaja’".

"Y ahora soy la embajadora del incesto. Bueno, no voy a salir a decir: ‘Ay no existe, perdón...’", remarcó con ironía Nati Jota. Y al pie de su historia explicó: "Técnicamente estoy saliendo a decir lo que dije que no iba a salir a decir pero bueno".

En este contexto, ante la polémica que se generó en las redes por sus palabras, Eial Moldavsky fue categórico desde su cuenta de Twitter al manifestar su apoyo a su compañera y les respondió a quienes la criticaron.

"Che, a todos los giles que andan diciendo boludeces: Nati Jota es una excelente compañera, el chiste estuvo perfecto y estoy mucho más convencido de la misoginia de esta red que de lo desubicado que inventan", lanzó el hijo de Roberto Moldavsky.

La polémica frase sobre el sexo entre hermanos que lanzó Nati Jota que generó repudio en las redes

La influencer Nati Jota lanzó una tremenda confesión sexual en Sería increíble, su programa en Olga. Sus compañeros de mesa, Leticia Siciliani y Eial Moldavsky, quedaron sin palabras.

"Quiero abrir debate de culear entre hermanos", exclamó la rubia y soltó una risa pícara. "Bueno, pará....", acotó el hijo de Roberto Moldavsky. "Son las 8 y 12.. o sea, un poquito... un poquito", agregó Leticia.

"Sí... Cualquiera... la verdad que cualquiera", expresó Nati, con un tono socarrón. "¿Por qué te vino ese pensamiento?", indagó Eial. "Además, no tenés hermanos... varones", advirtió la actriz.

Pese al rechazo de sus compañeros, la influencer defendió su postura. "Por eso lo digo más livianita.... Obviamente, me parece raro y turbio, pero es cultural que no te puedas culear a tu hermano", retrucó la conductora de Sería increíble.

Las declaraciones de Nati generaron repudio entre los fans de Olga en las redes. "Siempre fue medio rara Nati", "Y pensar que hay gente que cancelaron con tan poco, pero hay un séquito que sigue vigente y dice lo peor de lo peor", "Siempre fue una nefasta", "¿Se fumó un porro antes de hablar o qué?", fueron algunas de las reacciones en Twitter.