Gabriela Trenchi, tras la condena a Aníbal Lotocki: "Voy muriendo cada día"

A minutos de conocer el fallo de la Justicia, Gabriela Trenchi dialogó en exclusiva con PrimiciasYa.com y se mostró "angustiada" por la resolución de la Justicia.

"Honestamente estoy muy angustiada no puedo hablar. 4 años de prisión es poco y él puede seguir operando y recaudando sin pagar impuestos hasta que la sentencia quede firme, y eso puede tardar de 2 a 3 años y lo más probable que la corte baje un año de prisión para que sea excarcelable", explicó Gabriela Trenchi.

Y agregó con mucha indignación: "Me da para pensar que acá habría una “mano negra” y que está “sentencia “ está muy pensada y calculada da para que no quede ni un día preso y 5 años de no operar no es nada mientras hay muertos y yo voy muriendo cada día. Por eso se los ve tan tranquilos, evidentemente ya sabrían el resultado".

-Gabriela Trenchi-

Las últimas palabras de Aníbal Lotocki antes de la sentencia

El veredicto se conoció en la sentencia que se realizó este miércoles al mediodía a través de Zoom. Antes de conocer la sentencia, Aníbal Lotocki se quebró en sus últimas palabras.

“Las cosas que se han dicho sobre mí, sobre mi persona, sobre mi actuar profesional, se me atacó a diestra y siniestra. Publicaciones en redes sociales y en todos los lugares”, precisó Lotocki, quien aseguró estar "angustiado" por lo que vivió estos años.

“No se trata de lo que me afecte a mí solamente. hay gente que trabaja conmigo, amigos, familiares, pacientes, tengo hijos que van a la escuela primaria y que han sido atacados de manera inaudita", siguió su relato.

Y remarcó: "En este ámbito pude razonar, explicar, debatir, pero en otro lado no. Nadie quería aclarar nada, se buscaba polemizar, generar algún punto de rating. Por eso me guardé al silencio, no hablé más, por respeto al debate”.