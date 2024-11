Gastón Edul se cansó de las especulaciones y reveló qué pasó con Cande Molfese

En la entrevista con Vero Lozano, Edul se refirió a la foto que se filtró de él con Molfese saliendo juntos de la fiesta del reality. "En esa foto estábamos todos. Está zoomeada", aseguró el comunicador.

"Me llevo bárbaro con Cande", afirmó y sostuvo: "Obviamente me parece linda, pero no tengo ganas de estar en una relación ahora".

"Si estuviese con ella, lo diría sin problemas", agregó el exparticipante de Bake Off.

Quién fue el último participante que se despidió de Bake Off Famosos

En Bake Off Famosos (Telefe) un nuevo participante quedó eliminado del certamen más dulce al no poder cumplir con las expectativas del exigente jurado, formado por Maru Botana, Damián Betular y Christophe Krywonis.

Verónica Lozano, Nacho Elizalde y Gastón Edul fueron las tres figuras que quedaron en la cuerda floja, sin embargo, los especialistas decidieron que el periodista deportivo tenía que abandonar la competencia.

En la última prueba, Edul preparó fosforitos que no lograron convencer a los chefs. Hizo unos salados de colita de cuadril, queso provoleta y rúcula, y otros dulces de batata con licor a base de cáscaras de naranja y gajos de esa misma fruta.

“Me duele mucho más que la primera vez. En el medio recibí todo el cariño de la gente y me sorprendió. Traté de aprender y creo que mejoré muchísimo. No es el nivel de otros, pero en mi nivel es un montón y lo di todo”, expresó el comunicado luego de enterarse de su eliminación.

“Me duele irme hoy por mis compañeros y la gente que me bancó. Me llevo en el corazón haber pasado por este programa espectacular que me enseñó mucho”, aseguró Edul.