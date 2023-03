Gastón Trezeguet aclaró por qué no estuvo en el programa de Georgina Barbarossa tras la detención de Marcelo Corazza

Trezeguet en Telefe.jpg

Así las cosas, ante los múltiples comentarios en las redes sociales preguntándose por qué precisamente hoy no estuvo Gastón Trezeguet en la mañana de Telefe ya que bien podría referirse a la situación de su ex compañero de encierro, PrimiciasYa se comunicó con él para conocer los motivos.

Pero su respuesta fue más que contundente así como sorprendente. "Nunca estoy los martes desde que empezó la rotación de panelistas" aseguró Trezeguet a este portal. En tanto, detalló que esa rotación "Tiene que ver con que somos muchos y nada tiene que ver Gran Hermano con la rotación".

corazza trezeguet GH 2002.jpg

Tamara Paganini muy dura sobre la detención de Marcelo Corazza: "Si me demuestran que tocó a un hijo mío le pego un tiro en la frente"

La que sí habló de la detención de Marcelo Corazza fue su ex compañera del reality, Tamara Paganini, quien realizó duras declaraciones sobre el caso.

"Yo, Tamara Paganini, no lo puedo creer, lo conozco a Marcelo, lo quiero a Marcelo, sé lo bueno que es, lo compañero que es, las veces que estuvo para mi sin necesidad de estar, viste lo que es un buen hombre", comenzó diciendo la ex GH en un vivo de Instagram.

Luego, la semifinalista de Gran Hermano 2002, que llegó a la final con Corazza, ganador en aquel entonces, disparó una dura frase sobre lo que sucedería en caso de que se demuestre la culpabilidad del productor.

Marcelo Corazza Tamara.jpg

"Ahora, si el día de mañana a mi me demuestran que Marcelo estuvo tocando a mi hijo de 14 años yo le doy un tiro en la frente, perdón si incito a la violencia pero es lo que a mi me pasaría", aseguró Tamara, muy dura contra Corazza.

Durante la tarde, Tamara habló en Intrusos (América TV) y aseguró "me enteré por un productor. Y dije: '¿Marcelo Corazza, trata de personas? No, no me cierra'. La verdad es que espero que sea un error. Lo conozco a Marcelo y es un ser impoluto, bueno como el pan, el hermano que cualquier quisiera tener. Quiero creer que Corazza es un 'perejil'".