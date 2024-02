Gastón Trezeguet le puso los puntos a Estefi Berardi: "Generó una situación horrible"

TW sobre Ubfal opinando de Sabrina de GH 2023.jpg

Con este telón de fondo, fue que Gastón Trezeguet habló en LAM (América TV) y expuso lo ocurrido con su compañera. "Ni bien lo vi, que fue en vivo, le escribí para preguntarle qué le pasaba. Ella dijo que siempre hace eso, con lo bueno y con lo malo pero como no la conozco, no sabía", comenzó contando visiblemente molesto.

Asimismo, Trezeguet explicó: "Hubo un malentendido con un mensaje que leímos al aire, donde dimos a entender algo feo de Sabrina y ella empezó a retuitear todos los mensajes de Virginia Gallardo que iban en contra nuestra". "¿Cómo no nos llamás o lo hablás con el equipo? También puede hacer su descargo al otro día... fue raro. Yo pensé que se quería ir del programa", agregó furioso el ex GH sobre la ex angelita.

En tanto, Gastón también reveló que su compañera finalmente terminó pidiendo disculpas. "Ella tiene libertad pero si vas a atacar a un compañero, por lo menos preguntá. Fijate qué pasó, si quisimos decir lo que dijimos... en este caso no, no quisimos decirlo así. Se puede hablar en privado y no generar esta situación horrible con sus compañeros", concluyó firme.

La reacción de Estefi Berardi cuando la mandaron al frente por el romance que mantiene en secreto

Estefi Berardi tuvo un divertido cruce este miércoles con su compañero de Mañanísima (El Trece), Lucas Bertero, luego de que él insinuara que la panelista está teniendo un romance.

“Tenemos información bastante fehaciente sobre una relación incipiente de Estefi Berardi. Lo que yo digo es va a explotar en otro lugar y se va a saber. Este fin de semana se va a saber”, comenzó diciendo Bertero picante.

“Ella se está yendo todos los fines de semana a Mar del Plata y en su vida agarró el auto”, lanzó el periodista y, ahí, Estefi se defendió: “¡No me conocés! Si allá tengo mi casa y mi familia. Cero bombas que contar. Estoy retranquila”.

Y agregó Berardi sobre su estado civil: “Siempre que tuve novios lo dije y se ha sabido. La realidad es que estoy sola y pasándola muy bien”.

Acto seguido, Bertero le recordó: “Tuviste suerte que este fin de semana no te enganchó ninguna cámara, pero ya saben los lugares a los que vas y este finde va a aparecer la foto en las redes o en otro medio y este es el programa que te da de comer medialunas. Deberías decirlo acá”.

“La persona de este romance, affaire o ‘pasarla bien’ estuvo conmigo en Mar del Plata y me llamó la atención que hablamos sobre muchos temas y él siempre volvía al tema que era Estefi Berardi”, disparó el periodista.