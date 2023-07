Georgina Barbarossa retó duramente a Pía Shaw al aire y generó un momento de mucha tensión

"Quería preguntarte...", expresó Pía. La invitada, en el móvil, hizo un silencio y la conductora pegó un grito: "Dejala terminar de hablar!". "Seguí, por favor", le indicó a la víctima de semejante hecho de inseguridad.

La panelista miró fijamente a Georgina, en clara señal de disconformidad. La cámara capturó la cara de Pía, que evidenciaba su enojo por el "reto" que recibió al aire. Finalmente, pese a la tensión reinante, continuaron con la entrevista.

Feroz interna en el programa de Georgina Barbarossa: "La producción está podrida"

Hay una feroz interna en el programa de Georgina Barbarossa en Telefe. Marina Calabró contó en el ciclo de Jorge Lanata en Radio Mitre, Lanata sin filtro, qué pasa en A la Barbarossa.

La periodista recordó que se vivió un momento incómodo al aire durante la entrevista con el médico pediatra Diego Montes de Oca, que fue al piso para hablar de la bronquiolitis.

Los panelistas no escuchaban al invitado. En medio del revuelo, la locutora de A la Barbarossa leyó un mensaje de alguien del público en Twitter, que criticaba justamente la falta de respeto de los integrantes del programa: "Ay por favor ¿Por qué no dejan hablar al Doctor que sabe? Qué insoportables que son. No lo dejan hablar, quieren saber más que el pediatra".

Marina Calabró reveló la trama detrás de ese tuit. La periodista de Lanata sin filtro comentó que se comunicó con Lío Pecoraro, quien le dio detalles de lo ocurrido.

"La producción está podrida de nosotros y ya no saben cómo decirnos que no hablemos todos juntos y a propósito mandaron ese mensaje. La locutora no se animaba a leerlo porque era contra los compañeros, pero bueno, así fue", le dijo Lío a Marina.

"Yo le pregunté a Pecoraro si le habían avisado a Barbarossa pero no sabía porque tienen 'cucas' diferenciadas; es decir, lo que escucha la conductora no es lo mismo que los panelistas. Yo tiendo a pensar que a ella le avisaron. Pero bueno, la producción de Georgina los odia", opinó la columnista de Lanata sin filtro.