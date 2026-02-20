Gianinna Maradona festejó los 17 años de Benjamín con el Kun Agüero y dejó un mensaje que emocionó

Para musicalizar el video principal, la diseñadora eligió el tema Te regalo, que aportó un tono aún más emotivo a las imágenes compartidas.

IG Gianinna Maradona - cumpleaños 17 de Benjamín Agüero

Entre las distintas postales, Gianinna le dedicó a su hijo un mensaje cargado de amor: “Una vida mirándonos así... Gracias Benjamín, sos más de lo que alguna vez imaginé. Feliz cumple amor de todas mis vidas. ¡Gracias por existir!"

La secuencia de fotos y videos dejó en evidencia el fuerte vínculo entre madre e hijo, con abrazos y gestos de ternura. Asimismo, en otra postal escribió: “Pedí tus deseos tan fuerte que el universo no tenga más opción que cumplirte todo. Te amo hijo”.

Y en otra de las imágenes, resumió el sentimiento de la jornada con palabras que emocionaron a todos: "Tu felicidad como bandera. Te amamos Ben"; mientras que su papá también le dedicó un cariñoso saludo virtual. Si bien fue más escueto, el exfutbolista compartió una imagen junto a su hijo sobre la que escribió: "Feliz cumpleaños hijo, te amo", junto a un emoji de un corazón rojo.

IG Gianinna Maradona y Kun Agüero - cumple 17 de Benjamín

Cuáles fueron los cariñosos saludos de Claudia Villafañe y Dalma Maradona a Benjamín Agüero por sus 17 años

Claro que entre la infinidad de saludos virtuales que recibió Benja, además de los de su mamá Gianinna Maradona y su papá Sergio Kun Agüero, no faltaron los de su abuela y su tía materna en lo que a la familia más cercana se refiere.

Así, Claudia Villafañe le dedicó un dulce posteo desde su cuenta de Instagram. Allí compartió una fotografía doble donde se la ve junto a Benjamín bebé en el año 2009 y otra actual, ya todo un hombrecito.

IG Claudia Villafañe - cumple 17 de Benjamín Agüero

"¡Que seas siempre feliz! ¡Felices 17 @aguerobenja19! ¡Gracias a vos descubrí el mejor estado que es el de ser abuela! Gracias por dejarme acompañarte y disfrutarte desde ese día que te conocí por primera vez. ¡Te celebro hoy y todos los días! ¡Que los cumplas muy feliz!", escribió la 'Tata' a corazón abierto en su publicación que generó más de 60 mil likes en pocas horas, y la inmediata respuesta de Gianinna con un simple pero contundente "Los amo", junto a un corazón.

Por su parte, Dalma Maradona también le dedicó un tierno mensaje a su sobrino, con el que le hizo saber lo que significa el joven para toda la familia. "Feliz cumple a mi primer amor para siempre! Seguiré fingiendo demencia y siempre serás mi bebé chiquito! Te amo Benjamín Agüero, ¡Que se cumplan todos tus deseos!", expresó la actriz en una historia virtual que tuvo como fondo una postal de su sobrino de pequeño.