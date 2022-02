Gianinna Maradona se hartó y le respondió con todo a Verónica Ojeda

"Dieguito no tiene hermanos. En el cumpleaños no había ninguno de sus hermanos", afirmó en el ciclo de espectáculos.

Ante esas declaraciones, la hija de El Diez arremetió con una historia en su Instagram.

Gianinna compartió los mensajes que le envió a Verónica Ojeda y a Baudry para tratar de saludar a Dieguito en su cumpleaños.

"Beso Capo! Te metiste en un terreno que no!", expresó la hija de Maradona y mostró los chats que intercambió con la mamá de su hermano y su actual pareja.

El tema no quedó ahí. Ojeda se comunicó con la periodista Maite Peñonori para contestarle a Gianinna.

“Decile de mi parte que nunca más va a ver a Dieguito. El amor es todos los días, no es sólo en los cumpleaños. Y si: yo las tengo bloqueadas a las dos (a Gianinna y a Dalma). Nunca más van a ver a Dieguito. De ellas no necesita nada”, manifestó la rubia.

En ese instante, Daniel Ambrosino contó que la ex pareja de Diego Armando Maradona habría bloqueado a las hijas del futbolista argentino tras un problema con el palco del Diez en la cancha de Boca.

A los pocos minutos, Gianinna compartió en sus historias en Instagram la charla que tuvo con Ojeda sobre ese conflicto en particular.

No conforme con eso, la hija de El Diez subió una reflexión a dicha red social.

"Yo no tengo nada que esconder. Sabes quién soy y eso te jodió desde el minuto cero que me conociste. Yo no voy a decir quien sos, ni siquiera te tengo bronca. Y no quiero quedar bien con nadie. Me da igual. Hace 32 años que hablan pelotudeces de mí", sentenció Gianinna.

El mensaje de Dalma Maradona en solidaridad con Gianinna

Después del cruce entre su Gianinna y Verónica Ojeda, Dalma Maradona definió de qué lado está.

La actriz subió una foto en la que está junto a su hermana y escribió: "Siempre, siempre, siempre, del lado tuyo de la vida @giamaradona. ¿Entendés que con vos voy a la guerra?".