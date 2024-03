Gime Accardi y Andrés Gil presentan En Otras Palabras: "Es la primera obra que dirige cien por ciento Nico Vázquez"

“Es la primera obra que dirige cien por ciento Nico... Y en mí, personalmente, fue el año pasado que Nico estaba en esas lecturas de obras de teatro que hace buscando cosas nuevas para producir, dirigir o actuar y la encontró. Me dijo 'che tengo esta obra', me leyó la sinopsis, me puso la piel de gallina, y dije la quiero hacer ya", comentó con emoción Gime.

En eso, los protagonistas hablaron de cómo es trabajar con Nico en la dirección, ya que es su primera vez dirigiendo y produciendo completamente solo. "Me alucina y es impresionante como trabaja, con el nivel de exigencia y esa cosa meticulosa que a mi me sirve mucho como actriz", admitió ella.

Por su parte, Andrés confesó: “Conmigo también es exigente, me dice cosas muy lindas y cosas que decís, te quiero hundir bajo tierra, pero me encanta, y me encanta que me dirija de esa manera porque me ayuda a sentir que me puedo equivocar y todo bien, que de eso se trata".

Dado que Gime y Nico están casados, la actriz reveló si el director era celoso a la hora de verla trabajar con otros colegas. “Para nada, pobre Andrés llegó el primer y ya le dijo 'besala, y agarrale el culo cuando la alzas'. No es celoso y la verdad que a la hora de laburar somos profesionales"

"Nos conocimos siendo actores y sabemos que nuestro cuerpo es un instrumento de trabajo. Si no se ve esa confianza nadie va a creer que somos pareja y él lo que quería era que nos amen desde el minuto uno y crean en esa pareja, que es lo que logramos”, aseguró.

Por último, Accardi se refirió a la situación del país en relación a la cultura y destacó: “Buenos Aires es la tercera ciudad del mundo que tiene más teatros, y eso se sigue alimentado año tras año, pase lo que pase. Crisis, no crisis, siempre hay mucha opción para ver, mucho, teatro, buenos actores, buenos directores, y la gente consume eso”.

“Nosotros como artistas o directores a lo mejor intentamos hacer todo lo que esté a nuestro alcance también para que la gente pueda venir. Desde cuotas, bajar lo máximo que uno pueda la entrada, en época de crisis hay que ajustarnos entre todos y seguir fomentado que la gente consuma el arte y la cultura”, cerró Gime.

Síntesis argumental de Entre Otras palabras

En otras palabras cuenta la historia de amor de Juana (Gime Accardi) y Abel (Andrés Gil), quienes después de muchos años de plenitud se enfrentan al mayor desafío de sus vidas. Una conmovedora y sensible historia que trasciende el tiempo y la memoria, en la que sus protagonistas deberán afrontar un diagnóstico prematuro de Alzheimer atravesados por su amor incondicional.