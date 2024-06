Gladys Florimonte habló de la feroz pelea que tuvo con Cinthia Fernández en LAM: "Hay gente que..."

Acto seguido, la actriz confirmó que no iniciará acciones legales contra la bailarina y expresó que no necesita las disculpas de Cinthia. "Eso lo que siente cada uno. Yo, por ejemplo, la vez pasada, le pedí disculpas hace cuatro años. Hay gente que las acepta, hay gente que no. Yo acepto porque yo soy así. Te hago algo, te pido disculpas. O si vos venís y me pedís disculpas, bueno, bienvenido sea. Eso va en cada uno", consideró.

Ante la consulta sobre si trabajaría de nuevo con Fernández, Gladys sostuvo: "¿Y por qué no? Si es una gran bailarina. Es muy dúctil para un montón de cosas. Jamás le sacaría el trabajo a alguien". Y admitió: "No guardo rencor, para nada".

Cabe recordar que años atrás Gladys y Cinthia trabajaron juntas en una obra de teatro y, de gira por Paraguay, las artistas habrían tenido algunas diferencias.

También, la humorista reveló si le gustaría ser angelita: "No, ni en pe... Me sube la presión, hago quilombo. No, me da miedo. Yo admiro a las chicas, a Nazarena (Vélez). Hay que tener cintura". Y por último dio su parecer sobre quién es la mejor angelita: "Yanina Latorre, lejos".

Embed

El nuevo proyecto de Gladys Florimonte en Termas de Río Hondo

"Super Humor: El Viaje" es el espectáculo que promete desatar carcajadas con su vibrante fusión de comedia, música, canto y baile. Durante 1 hora y 40 minutos, los espectadores serán transportados a un mundo de risas incesantes, sorpresas y emociones variadas.

Desde el inicio hasta el final, el público se sumerge en una experiencia artística única, guiada por los hilarantes personajes de la figura principal Gladys Florimonte, con su aclamado personaje "Zulma de Tinelli", y Agustin Souza.

El espectáculo también ofrece un viaje musical que destaca la voz auténtica del folclore a cargo de Fede Lobo, embajador artístico de Termas de Río Hondo. Todo esto se complementa con majestuosas coreografías ejecutadas por talentosos bailarines profesionales como Melisa Ramírez y Mauro Sosa.

Bajo la dirección de Agustín Souza, galardonado con el premio Carlos a la mejor labor humorística durante dos años consecutivos, "Super Humor" no solo entretiene, sino que también transmite un mensaje poderoso: la risa es una medicina indispensable en nuestras vidas.

Viernes, sábados y domingos a las, 22:30 en el Centro Cultural General San Martin, Termas de Río Hondo. Entradas: A través de las redes sociales de "Super Humor: El Viaje. Produce: -KG. Mirá la entrevista:

Embed

El durísimo cruce de Gladys Florimonte y Cinthia Fernández en LAM: "Sos una resentida social"

El lunes por la noche Gladys Florimonte y Cinthia Fernández fueron las protagonistas de un tremendo cruce en LAM (América TV), donde se dijeron de todo menos linda. Con Nazarena Vélez a cargo de la conducción del programa debido a las vacaciones de su conductor, Ángel de Brito, la actriz invitó al piso a su colega con quien actualmente protagoniza Dos locas de remate en el teatro Picadilly.

Pero resulta que en medio de la charla en la que Florimonte recordaba cómo surgió su personaje de Zulma de Tinelli, Vélez le consultó si tenía mala onda con Cinthia, quien se veía un tanto incómoda durante la charla. Fue allí cuando las dos se dijeron de todo.

"Creo que una vez discutimos... vos dijiste que te ibas a ir del país si asumía como política", deslizó picante Fernández desde su silla de angelita; al tiempo que Gladys le respondió concreta: "Sí. Dijiste que ibas a ser política, pero no lo fuiste. Fue un chiste y te lo tomaste a mal. Sos rencorosa".

Gladys Florimonte y Cinthia Fernández -captura LAM.jpg

Pero la cosa no quedó ahí, ya que la actriz le facturó un antiguo episodio. "¿No te acordás cuando te banqué en Paraguay? Que te fuiste del teatro a hacer un show... te cubrí y después me comí una puteada", disparó envalentonada sin dar demasiados detalles. En ese momento, Cinthia estalló furiosa al sentenciar "¡Sos una mentirosa! ¡Qué patética esta mina!" y lanzó un chicana por lo bajo: "Qué ridícula que sos. Te hubieras ido, como todos estos... chorra".

Y cuando parecía que la pelea se había calmado, Cinthia Fernández se despachó con un nuevo comentario que generó otro cruce: "A ella le gusta mucho la política. Te vi muy cerquita de la política, disfrutando... bien de adentro. Te tenían bien cuidadita. Le dabas a la política...".

Como era de esperar, lejos de quedarse callada, Florimonte arremetió visiblemente enojada disparando: "Todo lo que tengo es gracias a mí. Mientras vos bailabas y te hacías la pelotuda, yo iba con una valijita en un colectivo. Mientras vos bailabas y pasabas la gran vida. No hables pavadas". "Qué nerviosa te pone la política", volvió a chicanearla Cinthia, lo que desencadenó que la humorista concluyese el cruce disparándole contundente: "Sos una maleducada y una resentida social".