Thiago Medina y Daniela Celis buscan niñera: los requisitos que generaron polémica y estallaron en redes

Mientras algunos defendieron a Thiago y Daniela al sostener que se trata de reglas lógicas cuando se trata del cuidado de menores, otros cuestionaron el nivel de demanda y pusieron en discusión las condiciones laborales implícitas en el anuncio. Una vez más, una publicación cotidiana terminó convirtiéndose en tema de debate público.

Las impactantes cicatrices de Thiago Medina tras el accidente que casi le cuesta la vida

Thiago Medina volvió a ser noticia luego de compartir una serie de fotos frente al espejo donde dejó al descubierto las marcas que le quedaron en el cuerpo tras el grave accidente en moto que sufrió meses atrás. El ex Gran Hermano decidió mostrarlas públicamente luego de detectar comentarios en redes sociales que ponían en duda la gravedad de lo que había vivido.

“Para todos los que me mandan que es todo mentira, que no tengo ni una cicatriz, acá está para que vean que no miento. Tengo otra más en la costilla. Y gracias a esas dos cicatrices me salvaron la vida”, expresó con firmeza Thiago, dejando en claro que las secuelas físicas son una prueba concreta del momento límite que atravesó.

Visiblemente movilizado, el influencer también reflexionó sobre el impacto emocional de que se cuestione una situación tan delicada: “Saber que todo lo que pasé fue por algo y que pongan en duda algo tan fuerte me parece una falta de respeto. No fue teatro ni nada de eso”, remarcó, apuntando directo a quienes dudaron de su palabra.

Finalmente, agradeció el apoyo recibido durante su recuperación y celebró esta nueva etapa: “Gracias a Dios estoy acá, y gracias a todos ustedes que oraron y pidieron por mí”. Un testimonio crudo y sincero que volvió a sensibilizar a sus seguidores y reavivó el impacto del accidente que casi termina en tragedia.