Thiago Medina y Daniela Celis buscan niñera: los requisitos que generaron polémica y estallaron en redes
La pareja compartió en redes una búsqueda laboral que no pasó inadvertida. Una serie de exigencias despertó críticas, apoyos y un fuerte debate entre los usuarios. Qué pidieron.
14 ene 2026, 17:20
Thiago Medina y Daniela Celis buscan niñera los requisitos que generaron polémica y estallaron en redes
Thiago Medina y Daniela Celis quedaron en el centro de la críticas tras compartir una búsqueda laboral que, lejos de pasar desapercibida, generó una fuerte discusión en redes sociales. La pareja, que es mamá y papá de las gemelas Laia y Aimé, anunció que está buscando una niñera y la publicación rápidamente despertó opiniones cruzadas.
El aviso fue publicado por el propio Thiago en sus historias de Instagram. Allí aclaró que la persona interesada debía vivir en zonas cercanas como General Rodríguez, Francisco Álvarez o Moreno. Hasta ahí, todo parecía un pedido habitual. Sin embargo, lo que realmente encendió el debate fue la lista de requisitos que acompañó el mensaje.
Entre las condiciones que detalló el ex Gran Hermano figuran contar con al menos dos años de experiencia, presentar currículum con referencias comprobables, ser creativa y didáctica en el trato con las niñas, no fumar y evitar el uso del celular durante la jornada laboral frente a las pequeñas. Además, sumó como requisito mantener el orden del cuarto durante la siesta y remarcó que “la hora corre” mientras las nenas duermen.
Ese último punto fue el que más ruido hizo entre los usuarios, que interpretaron la frase como una exigencia excesiva o una presión innecesaria para quien tome el puesto. En cuestión de minutos, las redes se llenaron de comentarios, con posturas bien marcadas.
Mientras algunos defendieron a Thiago y Daniela al sostener que se trata de reglas lógicas cuando se trata del cuidado de menores, otros cuestionaron el nivel de demanda y pusieron en discusión las condiciones laborales implícitas en el anuncio. Una vez más, una publicación cotidiana terminó convirtiéndose en tema de debate público.
Las impactantes cicatrices de Thiago Medina tras el accidente que casi le cuesta la vida
Thiago Medina volvió a ser noticia luego de compartir una serie de fotos frente al espejo donde dejó al descubierto las marcas que le quedaron en el cuerpo tras el grave accidente en moto que sufrió meses atrás. El ex Gran Hermano decidió mostrarlas públicamente luego de detectar comentarios en redes sociales que ponían en duda la gravedad de lo que había vivido.
“Para todos los que me mandan que es todo mentira, que no tengo ni una cicatriz, acá está para que vean que no miento. Tengo otra más en la costilla. Y gracias a esas dos cicatrices me salvaron la vida”, expresó con firmeza Thiago, dejando en claro que las secuelas físicas son una prueba concreta del momento límite que atravesó.
Visiblemente movilizado, el influencer también reflexionó sobre el impacto emocional de que se cuestione una situación tan delicada: “Saber que todo lo que pasé fue por algo y que pongan en duda algo tan fuerte me parece una falta de respeto. No fue teatro ni nada de eso”, remarcó, apuntando directo a quienes dudaron de su palabra.
Finalmente, agradeció el apoyo recibido durante su recuperación y celebró esta nueva etapa: “Gracias a Dios estoy acá, y gracias a todos ustedes que oraron y pidieron por mí”. Un testimonio crudo y sincero que volvió a sensibilizar a sus seguidores y reavivó el impacto del accidente que casi termina en tragedia.