El terrible dolor de Gladys la Bomba Tucumana por la muerte que la golpea: "Me dejaste rota"

En mayo Gladys la Bomba Tucumana pasó por un terrible momento con la muerte de su novio Luciano Ojeda, de 38 años, quien luchó contra el cáncer y ella lo acompañó firme a su lado durante todo el duro tratamiento médico.
La cantante de cumbia Gladys la Bomba Tucumana despidió con profunda tristeza a un ser muy querido a través de un sentido mensaje desde las redes.
“Está enfermo de cáncer. Es la primera vez que amo de verdad a alguien y tuve la desgracia y él también, de que se enfermara y quisiera atravesar su enfermedad solo. Es algo totalmente fuerte que nunca me imaginé que podía llegar a pasar. Lo único que me hace bien y me salva es ir a cantar”, reconocía la artista sobre la grave enfermedad que transitaba su novio.
Lo cierto es que el miércoles la cantante de cumbia comunicó desde las redes sociales otra pérdida muy cercana que la entristece. Se trata de su representante María de los Ángeles Trincavelli, quien también era manager de Daniel Agostini.
En sus historias de Instagram, la artista tropical compartió una foto junto a su manager y la despidió con un emotivo mensaje donde destacó el tiempo que pasaron juntas y la amistad que formaron a lo largo de estos años.
“¡Mi Marita! Mi gran amiga y representante, no puedo creer que hoy tenga que despedirte", comenzó Gladys su sentido mensaje acompañados de emojis de caras llorando y corazones rotos.
"Tengo el corazón completamente roto, le agradezco a Dios que hayas pasado por mi vida y que me hayas acompañado en los peores momentos. Sos mi amigacha, como decías vos, no me diste respiro y te fuiste casi con mi amor", expresó conmovida.
Y cerró también recordando a su pareja: “Me dejaste rota, mi Mary, fuiste la mejor amiga y la 1 como representante. Te voy a extrañar muchísimo, viajes, risas, tristezas... volá alto, amiga que te espera mi amor Luciano, tu amigo también. Te amo Mary”.
El cantante de cumbia Daniel Agostini compartió el miércoles un doloroso mensaje en las redes sociales para despedir a una persona muy cercana y querida.
El artista tropical contó que falleció su amiga y representante María de los Ángeles Trincavelli, y le dedicó un conmovedor posteo en su cuenta de Instagram.
"Hola mis queridas familias lamento informarles el dolor inmenso que hemos sufrido en una enorme pérdida de un ser maravilloso y de luz hace instantes, como mi amiga y representante Maria de los Angeles Trincavelli", indicó con profundo dolor el cantante Daniel Agostini en un mensaje que lleva su firma.
Y agregó: “Marita en estos años compartidos de un sana y hermosa amistad pido a Dios que en paz descanses. Siempre vivirás en mi corazón, nos volveremos a encontrar".
María de los Ángeles Trincavelli se encargaba de representar varios artistas de la movida tropical como Gladys La Bomba Tucumana y a Daniel Agostini, y con ambos generó una relación de profunda amistad durante los años años de trabajo juntos.
Los restos de María fueron trasladados a Bragado, su ciudad natal, donde se realizó el velatorio para familiares y amistades más cercanas. "Gracias por el acompañamiento en este triste y doloroso momento", precisó el cantante.