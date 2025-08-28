El terrible dolor de Gladys la Bomba Tucumana por la muerte que la golpea: "Me dejaste rota"

“¡Mi Marita! Mi gran amiga y representante, no puedo creer que hoy tenga que despedirte", comenzó Gladys su sentido mensaje acompañados de emojis de caras llorando y corazones rotos.

"Tengo el corazón completamente roto, le agradezco a Dios que hayas pasado por mi vida y que me hayas acompañado en los peores momentos. Sos mi amigacha, como decías vos, no me diste respiro y te fuiste casi con mi amor", expresó conmovida.

Y cerró también recordando a su pareja: “Me dejaste rota, mi Mary, fuiste la mejor amiga y la 1 como representante. Te voy a extrañar muchísimo, viajes, risas, tristezas... volá alto, amiga que te espera mi amor Luciano, tu amigo también. Te amo Mary”.

gladys bomba tucumana muerte representante

Daniel Agostini, destrozado por la muerte de su representante: "Enorme pérdida"

El cantante de cumbia Daniel Agostini compartió el miércoles un doloroso mensaje en las redes sociales para despedir a una persona muy cercana y querida.

El artista tropical contó que falleció su amiga y representante María de los Ángeles Trincavelli, y le dedicó un conmovedor posteo en su cuenta de Instagram.

"Hola mis queridas familias lamento informarles el dolor inmenso que hemos sufrido en una enorme pérdida de un ser maravilloso y de luz hace instantes, como mi amiga y representante Maria de los Angeles Trincavelli", indicó con profundo dolor el cantante Daniel Agostini en un mensaje que lleva su firma.

Y agregó: “Marita en estos años compartidos de un sana y hermosa amistad pido a Dios que en paz descanses. Siempre vivirás en mi corazón, nos volveremos a encontrar".

María de los Ángeles Trincavelli se encargaba de representar varios artistas de la movida tropical como Gladys La Bomba Tucumana y a Daniel Agostini, y con ambos generó una relación de profunda amistad durante los años años de trabajo juntos.

Los restos de María fueron trasladados a Bragado, su ciudad natal, donde se realizó el velatorio para familiares y amistades más cercanas. "Gracias por el acompañamiento en este triste y doloroso momento", precisó el cantante.